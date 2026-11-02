Goldman Sachs revoit à la hausse ses prévisions concernant le prix du pétrole et table sur une hausse du Brent à 140 dollars le baril

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Goldman Sachs a revu à la hausse dimanche ses prévisions concernant le prix du pétrole en raison des risques élevés liés à l'offre et a indiqué que le Brent pourrait atteindre 140 dollars le baril en 2027 si la production pétrolière du Golfe restait inférieure de 3,5 millions de barils par jour à sa moyenne de 2025.

* La banque a revu à la hausse ses prévisions de prix pour le Brent de décembre LCOc1 , passant de 90 à 105 dollars le baril, et celles pour le West Texas Intermediate américain

CLc1 , passant de 81 à 94 dollars le baril.

* Goldman Sachs a également revu à la hausse ses prévisions moyennes pour 2027, portant le Brent à 88 dollars le baril (contre 80 dollars précédemment) et le WTI à 78 dollars le baril (contre 73 dollars).

* La banque prévoit un scénario haussier dans lequel le Brent pourrait atteindre 140 dollars et s’établir en moyenne autour de 130 dollars en 2027 si la production moyenne du Golfe en 2027 reste inférieure de 3,5 millions de barils par jour à sa moyenne de 2025.

* Goldman Sachs a indiqué s’attendre à ce que les marchés intègrent une prime de risque plus élevée, reflétant les risques de baisse de l’offre au Moyen-Orient, la durée des précédents chocs majeurs sur l’approvisionnement pétrolier et l’opinion de nombreux acteurs du marché selon laquelle une percée diplomatique durable sera difficile à réaliser.

* “L’intensification des attaques contre les navires, les dégâts causés aux infrastructures pétrolières et une prime de risque plus persistante restent les principaux facteurs susceptibles de déclencher une hausse”, a indiqué la banque dans une note.

* Le Brent a reculé de plus de 1 % lundi, à 111,84 dollars , après que des responsables iraniens et qatariens ont tenu une troisième journée consécutive de pourparlers visant à conclure un accord pour mettre fin à la guerre américano-israélienne contre l’Iran.

* Le Brent a toutefois clôturé le mois d’octobre à son plus haut niveau depuis six mois, sur fond de craintes d’une nouvelle escalade du conflit entre les États-Unis et l’Iran après les élections de mi-mandat américaines de mardi. O/R

* “Les conflits au Moyen-Orient et entre la Russie et l’Ukraine, associés à une fragmentation géopolitique plus générale, créent un risque élevé de perturbations, dont le moment et le lieu sont pratiquement impossibles à prévoir”, a déclaré Goldman Sachs.