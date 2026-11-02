TotalEnergies acquiert 30% de deux champs gaziers offshore en Malaisie

Logo de la société française de pétrole et de gaz TotalEnergies à Paris

‌TotalEnergies a signé ​des accords avec PETRONAS Carigali (PCSB), PTTEP et ​KUFPEC en vue d'acquérir ​une participation ⁠opérée de 30% ‌dans les champs gaziers offshore de ​Lang ‌Lebah et B14, ⁠au large du Sarawak en Malaisie, ⁠a annoncé ‌lundi le géant ⁠pétrolier et ‌gazier français.

À ⁠l'issue de l'opération, TotalEnergies ⁠détiendra ‌une participation opérée de ​30% ‌dans chacun des deux champs, aux ​côtés de PTTEP (25%), ⁠KUFPEC (25%) et PCSB(20%), selon un communiqué du groupe.

(Rédigé par Elena Smirnova, édité par Augustin ​Turpin)