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Euronext prévoit de nommer David Knibbe comme DG, Stéphane Boujnah va démissionner
information fournie par Reuters 02/11/2026 à 07:26

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Stéphane Boujnah, PDG de l'opérateur boursier Euronext, participe au Forum financier international Paris Europlace à Paris

Stéphane Boujnah, PDG de l'opérateur boursier Euronext, participe au Forum financier international Paris Europlace à Paris

‌Euronext a annoncé lundi ​son intention de nommer David Knibbe directeur général ​et président du directoire, conformément ​à la recommandation ⁠du comité de nomination, ‌lors de l'assemblée générale annuelle du 20 ​mai ‌2027.

La nomination de ⁠David Knibbe, auparavant directeur général de NN Group ⁠fait suite ‌à la décision ⁠de Stéphane Boujnah ‌de quitter ses ⁠fonctions en mai 2027.

La ⁠nomination du ‌nouveau directeur général est ​soumise ‌à l’approbation des autorités nationales compétentes et ​du ministre néerlandais des Finances, ⁠et sera soumise à l’approbation des actionnaires le 20 mai 2027.

(Rédigé par Etienne Breban, édité par ​Augustin Turpin)

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