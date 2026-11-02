Euronext prévoit de nommer David Knibbe comme DG, Stéphane Boujnah va démissionner

Stéphane Boujnah, PDG de l'opérateur boursier Euronext, participe au Forum financier international Paris Europlace à Paris
Euronext a annoncé lundi son intention de nommer David Knibbe directeur général et président du directoire, conformément à la recommandation du comité de nomination, lors de l'assemblée générale annuelle du 20 mai 2027.
La nomination de David Knibbe, auparavant directeur général de NN Group fait suite à la décision de Stéphane Boujnah de quitter ses fonctions en mai 2027.
La nomination du nouveau directeur général est soumise à l’approbation des autorités nationales compétentes et du ministre néerlandais des Finances, et sera soumise à l’approbation des actionnaires le 20 mai 2027.
(Rédigé par Etienne Breban, édité par Augustin Turpin)
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer