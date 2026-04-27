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Goldman Sachs revoit à la hausse ses prévisions concernant le prix du pétrole en raison d'une offre restreinte
information fournie par Reuters 27/04/2026 à 00:54

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des détails sous forme de liste à puces)

Goldman Sachs a relevé ses prévisions de prix du pétrole pour le quatrième trimestre à 90 dollars le baril pour le Brent et à 83 dollars pour le West Texas Intermediate américain (WTI), en raison d'une baisse de la production au Moyen-Orient.

« Les risques économiques sont plus importants que ne le suggère notre scénario de base pour le brut, en raison des risques haussiers nets pesant sur les prix du pétrole, des prix inhabituellement élevés des produits raffinés, des risques de pénurie de produits et de l'ampleur sans précédent du choc », ont déclaré les analystes de GS, dirigés par Daan Struyven, dans une note publiée le 26 avril.

* Les prévisions tablent sur une normalisation des exportations du Golfe via le détroit d'Ormuz d'ici fin juin, contre mi-mai précédemment, ainsi que sur une reprise plus lente de la production dans le Golfe.

* GS estime que les pertes de production de brut au Moyen-Orient, à hauteur de 14,5 millions de barils par jour, entraînent une réduction des stocks mondiaux de pétrole à un rythme record de 11 à 12 millions de barils par jour en avril.

* GS s'attend à ce que le marché mondial du pétrole passe d'un excédent de 1,8 million de barils par jour en 2025 à un déficit de 9,6 millions de barils par jour au deuxième trimestre 2026.

* La demande mondiale de pétrole devrait baisser de 1,7 million de barils par jour au deuxième trimestre, puis de 100 000 barils par jour en 2026 par rapport à l'année précédente, en raison de la flambée des prix des produits raffinés.

* « Étant donné que des réductions extrêmes des stocks ne sont pas viables, des baisses de la demande encore plus marquées pourraient s'avérer nécessaires si le choc de l'offre persiste plus longtemps », ont déclaré les analystes.

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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 27/04/2026 à 00:54:41.

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