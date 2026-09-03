Goldman Sachs prévoit une hausse de la production de pétrole brut au Venezuela, mais estime peu probable un retour aux niveaux d'avant 2018

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Goldman Sachs prévoit une légère hausse de la production de pétrole brut du Venezuela, mais ne s'attend pas à ce que celle-ci retrouve, au cours des prochaines années, les niveaux d'avant 2018, qui dépassaient les 2 millions de barils par jour.

Dans une note, la banque a indiqué que la résolution des principaux goulets d'étranglement, notamment la dégradation des infrastructures et le manque de fiabilité du réseau électrique, serait coûteuse et prendrait beaucoup de temps.

* Plusieurs entreprises énergétiques internationales, dont Eni, GE Vernova et Chevron , se sont engagées mercredi à mener à bien des projets d'extension afin de stimuler la production pétrolière au Venezuela, lors d'une cérémonie de signature à Caracas présidée par la présidente par intérim Delcy Rodriguez et le secrétaire américain à l'Énergie Chris Wright.

* Ces accords sont distincts d’un accord entre Caracas et Washington récemment dévoilé, qui accorde aux États-Unis l’accès à 17 gisements pétroliers.

* Le Venezuela dispose des plus grandes réserves de pétrole au monde, mais sa production actuelle n’est que d’environ 1,25 million de barils par jour, contre plus de 3 millions de barils par jour il y a deux décennies, suite à des années de mauvaise gestion et de sous-investissement de la part de la compagnie pétrolière d’État PDVSA.