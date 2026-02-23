Goldman revoit à la hausse ses perspectives de prix du pétrole pour le quatrième trimestre en raison de la baisse des stocks de l'OCDE

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Goldman Sachs a relevé ses prévisions pour le Brent et le West Texas Intermediate pour le quatrième trimestre 2026 de 6 dollars à 60 et 56 dollars respectivement, citant la baisse des stocks de l'OCDE , même si elle continue de supposer qu'il n'y a pas de perturbation de l'offre liée à l'Iran et maintient son point de vue d'un excédent cette année.

Pour l'année, elle s'attend désormais à ce que le Brent atteigne en moyenne 64 dollars le baril, contre 56 dollars précédemment, et le WTI 60 dollars en moyenne, contre 52 dollars. Les prix du pétrole ont baissé d'environ 1 % lundi, alors que les États-Unis et l'Iran se préparaient à un troisième cycle de négociations nucléaires, apaisant les craintes d'une escalade du conflit.

Les contrats à terme sur le pétrole Brent LCOc1 se négociaient autour de 71 dollars le baril à 0641 GMT, tandis que les contrats à terme sur le pétrole WTI américain CLc1 se négociaient à 65,75 dollars le baril.

Dans une note datée de dimanche, Goldman a déclaré que sa prévision du prix du Brent à 60 dollars reflétait une diminution progressive d'une prime de risque estimée à 6 dollars en supposant que les tensions géopolitiques s'apaisent et une baisse de 5 dollars du prix de la juste valeur en raison de l'augmentation des stocks dans l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE). La banque a maintenu sa prévision d'excédent pour 2026 de 2,3 millions de barils par jour (bpd), en supposant qu'il n'y ait pas de perturbation majeure de l'offre et que la paix ne s'installe pas entre la Russie et l'Ukraine.

La banque a déclaré que son excédent pour 2026 reflète des réductions compensatoires de 0,2 million de bpj de l'offre et de la demande sur une croissance légèrement plus faible en Asie. La banque a revu à la baisse ses perspectives d'offre pour 2026 au Kazakhstan, au Venezuela, en Iran et en Irak en raison des écarts de production réalisés, tandis qu'elle a revu à la hausse ses prévisions d'offre pour les Amériques et dans les principaux pays de l'OPEP disposant d'une capacité de réserve. La banque a déclaré qu'elle s'attendait à ce que l'OPEP+ commence à augmenter progressivement sa production au deuxième trimestre 2026, étant donné que les stocks de l'OCDE ne se sont pas accumulés.

Goldman prévoit toutefois des risques de baisse de 5 dollars pour le Brent et de 8 dollars pour le WTI au quatrième trimestre 2026 si un allègement potentiel des sanctions pour l'Iran ou la Russie accélère la constitution de stocks au sol et débloque une offre plus importante à plus long terme.

Elle s'attend à ce que le Brent et le WTI atteignent respectivement 65 et 61 dollars en moyenne en 2027 et 70 et 66 dollars d'ici décembre 2027 en raison d'une demande solide et d'un ralentissement de la croissance de l'offre.