Flotte fantôme russe : deux agents de sécurité russes étaient à bord du Boracay, arraisonné par les commandos français

Le Boracay au large de Saint-Nazaire, le 1er octobre 2025. ( AFP / DAMIEN MEYER )

Deux employés d'une société de sécurité privée russe, dont un ancien de chez Wagner, se trouvaient à bord du Boracay, le pétrolier de la flotte fantôme russe arraisonné par la France en septembre, et dont le capitaine est jugé lundi 23 février, a appris l' AFP de deux sources françaises ayant connaissance du dossier. Ils étaient chargés de surveiller l'équipage et de collecter du renseignement.

"Il y avait deux Russes à bord du Boracay" , arraisonné par des commandos marine au large de la Bretagne en septembre, a affirmé à l' AFP l'une de ces sources sous couvert d'anonymat, confirmant une information de la chaîne américaine CNN . Agés de 34 et 40 ans, ces deux hommes, dont un ancien policier passé par la sulfureuse société Wagner , étaient employés par le groupe de sécurité privée russe Moran Security Group, a-t-elle précisé.

Cette société a été fondée en 2009 par d'anciens officiers des services de sécurité russes (FSB), selon cette source et des plusieurs experts. Contactée par l' AFP , Moran n'a pas donné suite.

Leur rôle à bord était "d'assurer la protection du navire et surtout de faire en sorte que le capitaine respecte bien les ordres donnés en conformité avec les intérêts russes", mais aussi de collecter du "renseignement" le long des côtes européennes, a affirmé la même source à l' AFP .

Capitaine chinois

Le navire est également suspecté d'être impliqué dans les survols de drones ayant perturbé le trafic aérien danois en septembre -un volet dont la justice n'est pas saisie. Mais selon les sources consultées par l' AFP , il n'existe aucune preuve à ce stade.

La présence de deux ressortissants russes à bord a été confirmé par l'avocat du capitaine chinois qui est jugé lundi par le tribunal correctionnel de Brest (ouest).

"Il y avait deux citoyens de nationalité russes à bord du bateau, moi je considère qu'ils représentaient la cargaison", a déclaré à l' AFP Me Henri de Richemont, précisant qu'il ne s'agissait "pas de marins".

"Mon client n'a rien à voir avec cette présence, ce n'est pas lui qui met les Russes à bord de son navire", a-t-il ajouté, précisant qu'il représenterait son client à l'audience, celui-ci étant actuellement en mer. Le capitaine et son second avaient été placés en garde à vue début octobre, avant de reprendre la mer. La justice lui reproche d'avoir refusé d'obtempérer.

La flotte fantôme russe est utilisée par Moscou pour contourner les sanctions occidentales contre ses ventes de pétrole.