Merck va créer une division dédiée à l'oncologie
information fournie par Reuters 23/02/2026 à 14:22

Le logo Merck à l'entrée du campus de Merck & Co à Rahway, New Jersey, New Jersey

Merck a annoncé lundi ‌qu'il allait scinder son activité santé humaine en deux unités, créant une ​division dédiée à l'oncologie et centrée autour de son médicament phare Keytruda, et une division pour les médicaments non oncologiques.

Cette restructuration souligne la ​volonté du laboratoire pharmaceutique américain de se diversifier au-delà de Keytruda, dont l'exclusivité devrait prendre ​fin plus tard dans la décennie.

Keytruda, ⁠approuvé pour plusieurs formes de cancer, est le médicament sur ‌ordonnance le plus vendu au monde. Le traitement a généré plus de 30 milliards de dollars (25,47 milliards d'euros) en ​2025 et a représenté ‌près de la moitié du chiffre d’affaires total ⁠du groupe.

A la Bourse de New York, l'action Merck progressait de plus de 1% dans les échanges avant l'ouverture du marché.

Merck a triplé ⁠son portefeuille de ‌produits depuis 2021 et a conclu, l’an dernier, deux acquisitions ⁠d’environ 10 milliards de dollars chacune en rachetant Cidara Therapeutics ‌et Verona Pharma.

Cette scission intervient après des prévisions prudentes pour ⁠2026 publiées plus tôt ce mois-ci, dans lesquelles Merck ⁠a averti d’un ‌chiffre d’affaires et d’un bénéfice inférieurs aux attentes, plusieurs médicaments phares ​approchant de la fin de leur ‌exclusivité et faisant face à la concurrence des génériques.

Merck a également nommé Jannie Oosthuizen au ​poste de vice-président exécutif et président de la division oncologie. Il occupait récemment le poste de vice-président senior et président ⁠de Merck Human Health U.S., où il supervisait la stratégie et la commercialisation du portefeuille américain du groupe.

La nouvelle de la scission a été rapportée pour la première fois plus tôt dans la journée par le Wall Street Journal.

(Rédigé par Padmanabhan Ananthan, version française Elena Smirnova, ​édité par Blandine Hénault)

