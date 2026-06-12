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Goldman revoit à la baisse ses prévisions pour le Brent en 2027 en raison de la hausse de l'offre et des risques pesant sur la demande
information fournie par Reuters 12/06/2026 à 04:04

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute du contexte et des détails tout au long du texte)

Jeudi, Goldman Sachs a abaissé ses prévisions concernant le prix moyen du Brent pour 2027 à 80 dollars le baril, invoquant une croissance plus forte de l'offre et une faiblesse persistante de la demande, tout en avertissant que les prix pourraient fluctuer fortement selon différents scénarios géopolitiques.

La banque a souligné la hausse de la production aux États-Unis, au Brésil, en Guyane, au Venezuela et aux Émirats arabes unis, ainsi que les changements structurels de la demande, en particulier en Chine.

“Nous partons du principe qu'un peu plus de 10 % de la faiblesse de la demande persistera à mesure que s'accélère la transition de la Chine vers des alternatives (par exemple les véhicules électriques)”, a déclaré Goldman dans une note.

La banque a également déclaré qu’elle continuait de tabler sur un prix moyen du Brent de 90 dollars le baril au quatrième trimestre 2026, notant que l’impact d’une perturbation prolongée dans le détroit d’Ormuz avait jusqu’à présent été compensé par un déficit d’approvisionnement moins important que prévu.

Alors que la perturbation dans le détroit d’Ormuz avait initialement entraîné une forte baisse de la production de liquides au Moyen-Orient, Goldman a indiqué que le déficit mondial au deuxième trimestre avait été plus limité, estimé entre 5 et 6 millions de barils par jour, la baisse de la demande et l’offre excédentaire préexistante ayant amorti le choc.

“Nous partons désormais du principe que les exportations de pétrole des producteurs du Golfe reviendront à la normale d’ici fin août (contre fin juin selon nos prévisions précédentes), ce qui pourrait être atteint grâce à une augmentation des flux dans l’Ormuz à 70 % des niveaux d’avant-guerre, compte tenu des réacheminements actuels”, a déclaré la banque.

Goldman a souligné les risques de hausse des prix, indiquant que dans un scénario défavorable, le Brent pourrait s'établir en moyenne juste au-dessus de 110 dollars fin 2026 si les perturbations des exportations persistent plus longtemps. Un scénario plus grave prévoit que les prix atteindront 140 dollars en 2027 si les perturbations dans le détroit d'Ormuz se prolongent tout au long de l'année.

À la baisse, une normalisation plus rapide de l'offre et une demande plus faible pourraient faire chuter les prix à environ 70 dollars fin 2026 et à 60 dollars en 2027.

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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 12/06/2026 à 04:04:14.

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