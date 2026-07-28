En plein recentrage stratégique, Unilever améliore ses prévisions annuelles

Le géant britannique Unilever, en plein recentrage sur les cosmétiques, l'hygiène et l'entretien de la maison, a amélioré mardi ses prévisions de résultats annuels et publié un chiffre d'affaires en petite progression au premier semestre, malgré un recul de son bénéfice net.

( AFP / JOHN THYS )

Le bénéfice net semestriel du groupe, qui possède des marques comme le savon Dove et les déodorants Axe, s'est replié de près de 5,6%, à un peu plus de 3,3 milliards d'euros, plombé notamment par des coûts de restructuration et des effets de change.

Mais son chiffre d'affaires a progressé de 0,5%, à 25,6 milliards d'euros sur le semestre. Hors éléments exceptionnels liés aux acquisitions, cessions ou effets de change, il a même grimpé de 4,8%, tiré en particulier par les marchés indien et sud-américain.

Ces résultats conduisent le géant britannique à revoir à la hausse son objectif de croissance du chiffre d'affaires annuel, ce qui dope le cours de son action à la Bourse de Londres, qui gagnait environ 5,7% mardi matin.

L'entreprise avait annoncé fin mars la séparation de sa division alimentaire, valorisée près de 45 milliards de dollars, réunissant les soupes Knorr, les moutardes Maille et la mayonnaise Hellmann's d'Unilever, cédée au groupe américain McCormick & Company (épices Ducros ou moutarde French's).

L'opération doit être achevée mi‑2027.

Dans ce cadre de son recentrage sur quelques marques phares, Unilever avait déjà bouclé en décembre dernier la scission de sa division glaces comprenant les marques Magnum, Cornetto, Ben & Jerry's.

"Les consommateurs ont continué de plébisciter les produits des marques Unilever, plutôt que de se tourner vers des alternatives génériques meilleur marché, malgré les pressions liées au coût de la vie, ce qui illustre la forte fidélité des clients aux marques" du groupe, constate Victoria Scholar, analyste chez Interactive Investor.

"Nous avons enregistré une solide performance tirée par les volumes au premier semestre, avec une progression significative au deuxième trimestre – le meilleur trimestre en volume pour Unilever depuis plus de dix ans", a fait valoir le directeur général Fernando Fernandez.

Si les prix sont en légère hausse, ils ont été freinés au second trimestre en raison de promotions pour la Coupe du monde de football et de la compétition sur certains marchés.

Si "l'environnement macroéconomique reste incertain" (assombri notamment par la guerre au Moyen-Orient, ndlr) le patron d'Unilever se dit "confiant" dans le fait que le groupe atteindra ses "prévisions annuelles révisées à la hausse".

Sous la pression d'investisseurs, dont le fonds activiste Trian du milliardaire américain Nelson Peltz, pour améliorer les performances, le groupe avait présenté en 2024 un plan stratégique pour se focaliser sur 30 marques "motrices".