Goldman relève sa prévision moyenne pour le pétrole Brent à plus de 100 dollars le baril en mars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute plus de détails de la note de recherche dans les paragraphes 3-4 et ajoute le contexte dans le paragraphe 5)

Goldman Sachs s'attend à ce que le pétrole Brent dépasse en moyenne les 100 dollars le baril en mars, et 85 dollars en avril, a-t-il déclaré vendredi, alors que les prix de l'énergie restent volatils en raison de la guerre en Iran et des dommages causés aux infrastructures énergétiques du Moyen-Orient et des perturbations dans le détroit d'Ormuz.

Les contrats à terme de Brent pour mai LCOc1 se négociaient à 100,13 dollars le baril à 5h30 GMT, se dirigeant vers une augmentation hebdomadaire d'environ 8%. Lundi, les prix ont atteint 119,50 dollars le baril, leur plus haut niveau depuis la mi-2022. O/R

Goldman prévoit un retour progressif du Brent vers les 70 dollars plus tard dans l'année, cependant, si la perturbation des flux de pétrole s'avère plus durable, les prix du pétrole pourraient atteindre des sommets plus élevés et terminer l'année à des niveaux plus élevés.

Goldman a déclaré qu'une perturbation de deux mois du détroit d'Ormuz, qui est effectivement fermé depuis le début de la guerre américano-israélienne contre l'Iran le 28 février et par lequel transite un cinquième de l'approvisionnement mondial en pétrole et en gaz naturel, ferait passer son estimation du prix moyen du Brent pour le quatrième trimestre de 71 à 93 dollars le baril.

Goldman a relevé jeudi ses prévisions de prix du pétrole brut Brent et WTI pour le quatrième trimestre 2026 à 71 dollars le baril pour le Brent, contre 66 dollars, et à 67 dollars le baril pour le WTI, contre 62 dollars.