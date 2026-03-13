Adobe paie 75 millions de dollars pour mettre fin aux poursuites engagées aux États-Unis concernant les frais de résiliation et les annulations d'abonnement

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Le gouvernement américain a intenté un procès à Adobe en juin 2024

* Adobe est accusé de dissimuler des frais et de rendre les résiliations compliquées

* Adobe affirme avoir rationalisé ses processus et nié tout acte répréhensible

(Ajoute le commentaire d'Adobe, les accusations, les données financières, le changement de directeur général, le cours de l'action, les paragraphes 5 à 11) par Jonathan Stempel

Adobe ADBE.O a déclaré vendredi qu'il paierait 75 millions de dollars pour résoudre une action en justice du gouvernement américain accusant le fabricant de Photoshop et d'Acrobat d'avoir porté préjudice aux consommateurs en dissimulant des frais de résiliation élevés et en rendant difficile l'annulation des abonnements.

La société basée à San Jose, en Californie, a déclaré qu'elle offrirait également 75 millions de dollars de services gratuits à ses clients, en plus du paiement de 75 millions de dollars au ministère américain de la Justice. L'approbation du tribunal est requise.

Dans une plainte de juin 2024 , le ministère de la Justice et la Federal Trade Commission ont accusé Adobe de dissimuler les frais de résiliation de son populaire plan d'abonnement "annuel payé mensuellement", qui atteignent parfois des centaines de dollars, dans les petits caractères ou derrière des zones de texte et des liens hypertextes.

Elles ont également déclaré qu'Adobe rendait l'annulation des abonnements difficile, obligeant les abonnés qui voulaient annuler en ligne à parcourir de nombreuses pages, et les abonnés qui voulaient annuler par téléphone à se répéter auprès de plusieurs représentants et à se heurter à une "résistance et à des retards".

Adobe a été accusé d'avoir violé la loi "Restore Online Shoppers' Confidence Act", une loi de 2010 interdisant aux commerçants d'imposer des frais, y compris pour les renouvellements automatiques d'abonnement, sans divulguer clairement les conditions matérielles et sans obtenir le consentement du client.

Dans une déclaration publiée sur son site web, Adobe a indiqué avoir rationalisé ces dernières années ses procédures d'inscription et d'annulation et les avoir rendues plus transparentes.

"Bien que nous ne soyons pas d'accord avec les affirmations du gouvernement et que nous nions tout acte répréhensible, nous sommes heureux de résoudre cette affaire", a déclaré Adobe.

Le ministère de la Justice et la FTC n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires. Adobe n'a pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires supplémentaires.

Les abonnements ont représenté 97 % des 6,4 milliards de dollars de recettes d'Adobe pour le trimestre qui s'est achevé le 27 février.

Adobe a annoncé ce règlement un jour après que le directeur général Shantanu Narayen a déclaré qu'il quitterait ses fonctions après plus de 18 ans.

Les actions de la société ont chuté cette année, reflétant l'inquiétude des investisseurs quant à la manière dont l'intelligence artificielle affectera les perspectives commerciales d'Adobe.