Défense : après l'envolée boursière, l'heure de la confirmation industrielle a-t-elle sonné ?

information fournie par Le Particulier • 13/03/2026 à 15:54

Porté par le réarmement européen et les tensions géopolitiques, le secteur de la défense conserve un fort potentiel malgré des valorisations exigeantes. ( crédit photo : Getty Images )

Malgré une pause technique observée ces dernières semaines, le secteur de la défense reste porté par des fondamentaux historiques. Si les valorisations actuelles exigent désormais une exécution industrielle sans faille, le réarmement structurel de l'Europe et les tensions géopolitiques mondiales sanctuarisent les perspectives de croissance à long terme pour les fleurons du secteur.

Sommaire:

Une pause après l'euphorie ?

Des carnets de commandes records: le défi du passage à l'échelle industrielle

Quelles perspectives pour les investisseurs ?

Une pause après l'euphorie ?

Le secteur européen de la défense semble être entré dans une phase de respiration boursière ces quinze derniers jours. Alors que l'ouverture d'un nouveau conflit impliquant l'Iran devrait, a priori, attirer l'œil des investisseurs vers les valeurs de défense, la réaction des marchés apparaît aujourd'hui bien moins euphorique qu'au début de l'année 2024. Pas de chute, mais pas d'envolée non plus.

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Le moteur de la hausse depuis trois ans, et surtout ces derniers mois, était pourtant bien identifié: le basculement progressif vers une forme «d'économie de guerre» en Europe. Face au désengagement progressif des États-Unis et à la pérennité du conflit en Ukraine, le Vieux Continent a engagé ainsi un rattrapage budgétaire sans précédent. Entre 2021 et 2024, les dépenses de défense de l'Union européenne ont bondi de plus de 30 %, portées par des initiatives nationales d'envergure. Deux exemples:

En Allemagne: Le Bundestag a validé en décembre 2025 une enveloppe massive de 100 milliards d'euros (dont 50 milliards déjà actés) pour la modernisation de la Bundeswehr.

En France: La Loi de Programmation Militaire (LPM) 2024-2030 a sanctuarisé 413 milliards d'euros d'investissements, et offre une visibilité stratégique aux industriels pendant au moins sept ans.

Cette manne financière a permis aux grands noms de la défense européenne de connaître des envolées spectaculaires en Bourse. Entre mars 2023 et mars 2026, plusieurs valeurs ont ainsi enregistré des performances impressionnantes:

Thales (France): +91%

Dassault Aviation (France): +95%

Leonardo (Italie): +450%

Rheinmetall (Allemagne): +525%

Des carnets de commandes records : le défi du passage à l'échelle industrielle

La récente saison des résultats a toutefois introduit une dose de sélectivité sur le marché. Les investisseurs ne se contentent plus de l'annonce de nouveaux contrats ; ils scrutent désormais la capacité des groupes à transformer ces promesses en bénéfices

Si le motoriste Renk a déçu par des publications jugées fragiles, des leaders comme Thales ou Dassault Aviation ont publié des comptes très solides pour l'exercice 2025. La légère prudence du marché s'expliquerait donc par un niveau d'exigence accru: les valorisations actuelles intègrent déjà une large partie des bonnes nouvelles. Le marché attend désormais la preuve d'une accélération des cadences de production et d'une maîtrise des coûts opérationnels.

L'intensification des tensions au Moyen-Orient entretient un climat d'incertitude qui, historiquement, est plutôt favorables aux valeurs de défense. Toutefois, les analystes de Bloomberg soulignent un paradoxe macroéconomique: une envolée trop brutale des prix de l‘énergie pourrait contraindre certains budgets étatiques à des arbitrages difficiles entre inflation et armement.

Quelles perspectives pour les investisseurs ?

Une (petite) alerte donc, mais loin de remettre en cause les fondamentaux d'un secteur dont la croissance récente a largement profité aux marchés financiers. La prudence actuelle doit être interprétée comme une consolidation saine après un rallye vertical de trois ans. Une certitude demeure: les fondamentaux du secteur restent excellents. Les programmes militaires s'étalent sur plusieurs décennies. Ils devraient donc garantir un flux de revenus récurrent ainsi qu'une visibilité rare - et enviée - dans l'univers boursier actuel.

Le défi des prochains mois sera donc très fortement axé sur le plan industriel. La prime boursière reviendra aux entreprises capables de convertir le plus efficacement leurs carnets de commandes en cash-flow réel.