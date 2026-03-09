Le pétrole atteint son plus haut niveau depuis 2022 en raison de la guerre contre l'Iran, mais chute après la clôture alors que les sanctions à l'encontre de la Russie sont remises en question

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* L'Arabie saoudite et l'OPEP réduisent leurs approvisionnements dans le cadre de la guerre américano-israélienne contre l'Iran

* Trump envisage d'alléger les sanctions contre le pétrole russe pour faire baisser les prix

* Les partisans de la ligne dure en Iran se rassemblent, ce qui complique les perspectives de paix

(Ajoute les prix de l'après-réglementation) par Scott DiSavino

Les prix dupétrole ont bondi d'environ 7 % lundi pour atteindre leur niveau le plus élevé depuis 2022, l'Arabie saoudite et d'autres membres de l'OPEP ayant réduit leurs approvisionnements alors que la guerre américano-israélienne avec l'Iran prenait de l'ampleur .

Peu après le règlement, les prix sont devenus négatifs à la suite de l'annonce d'un appel téléphonique entre le président américain Donald Trump et le président russe Vladimir Poutine. Les prix ont encore baissé dans les échanges après le règlement, chutant de plus de 5 %, après que Reuters a rapporté que des sources ont déclaré que l'administration Trump envisageait un nouvel assouplissement des sanctions sur le pétrole russe afin d'aider à maîtriser les prix mondiaux de l'énergie.

Auparavant, Poutine avait déclaré que Moscou était prêt à fournir du pétrole et du gaz naturel à l'Europe.

Par ailleurs, Trump a déclaré dans une interview accordée à CBS News qu'il pensait que la guerre contre l'Iran était "très complète" et que Washington était "très en avance" sur le délai de quatre à cinq semaines qu'il avait initialement prévu.

Au cours de la séance de lundi, les prix ont grimpé jusqu'à 29 %. Au moment du règlement, les contrats à terme sur le Brent

LCOc1 étaient en hausse de 6,27 dollars, soit 6,8 %, pour atteindre 98,96 dollars le baril. Le pétrole brut américain West Texas Intermediate (WTI) CLc1 a augmenté de 3,87 $, soit 4,3 %, pour atteindre 94,77 $.

Il s'agit des prix de règlement les plus élevés pour le Brent et le WTI depuis août 2022. Même si les prix ont chuté après le règlement, les deux indices de référence ont encore augmenté de plus de 35 % depuis le début de la guerre en Iran.

Au plus haut de la séance, le Brent a atteint 119,50 dollars le baril et le WTI 119,48 dollars. Il s'agissait des prix intrajournaliers les plus élevés pour les deux indices de référence du brut depuis juin 2022, comparables aux records historiques de 147,50 dollars le baril pour le Brent et de 147,27 dollars pour le WTI en juillet 2008.

Les prix ont reculé par rapport à ces sommets intrajournaliers pour diverses raisons, notamment les inquiétudes concernant l'inflation et les informations selon lesquelles les États-Unis et d'autres pays du Groupe des Sept (G7) envisageaient de puiser dans leurs réserves stratégiques de pétrole.

LES PARTISANS DE LA LIGNE DURE EN IRAN

Outre les perturbations de l'approvisionnement énergétique , les prix du pétrole ont été dopés lundi par une démonstration de force des partisans de la ligne dure en Iran, qui sont descendus dans la rue pour proclamer leur loyauté envers le nouveau guide suprême, l'ayatollah Mojtaba Khamenei , dont l'ascension a semblé anéantir les espoirs d'une fin rapide de la guerre au Moyen-Orient. .

Le géant pétrolier saoudien Aramco a commencé à réduire la production de deux de ses champs pétroliers, s'ajoutant aux réductions opérées par les Émirats arabes unis , l'Irak , le Koweït et le Qatar, alors que les expéditions continuent d'être bloquées et qu'ils manquent de stockage.

La guerre a pratiquement fermé le détroit d'Ormuz, par lequel transite environ un cinquième du pétrole et du gaz naturel liquéfié du monde. Un pétrolier exploité par la Grèce a toutefois traversé le détroit avec une cargaison de brut saoudien, signe que certains navires commerciaux tentent encore de naviguer dans ce passage vital.

La société d'analyse de données Kpler a déclaré que même si le détroit s'ouvrait mardi, il faudrait probablement six à sept semaines pour que les exportations du Golfe retrouvent leur pleine capacité.

Saudi Aramco, qui peut détourner certains flux via le port de Yanbu sur la mer Rouge, a proposé plus de 4 millions de barils de brut saoudien dans le cadre de rares appels d'offres pour contrer la fermeture du détroit d'Ormuz.

LES OPTIONS DE TRUMP POUR DOMPTER LES PRIX

Alors que le marché reculait sans cesse depuis les sommets atteints en séance, les analystes ont cité plusieurs facteurs, notamment la possibilité d'une libération coordonnée du brut des réserves stratégiques , les craintes que la flambée des prix de l'énergie ne fasse exploser l'inflation et n'affaiblisse la croissance économique , ainsi que les prises de bénéfices dans un marché techniquement suracheté.

Trump devrait examiner une série d'options pour maîtriser les prix du pétrole , y compris un éventuel effort conjoint avec d'autres pays pour libérer le brut des réserves stratégiques.

Trump a déclaré qu'il tiendrait une conférence de presse après la clôture des marchés lundi, mais il n'a pas donné de détails sur ce dont il discuterait.

Les autres options comprennent la restriction des exportations américaines, l'intervention sur les marchés à terme du pétrole, la renonciation à certaines taxes fédérales et la levée de l'obligation légale de transporter le carburant domestique uniquement sur des navires battant pavillon américain, ont déclaré les sources, sous couvert d'anonymat.

"Les alternatives sont limitées, comme l'utilisation des réserves stratégiques de pétrole, mais en comparaison avec l'ampleur potentielle de la perturbation de l'approvisionnement si le détroit (d'Ormuz) reste fermé plus longtemps, elles ne sont qu'une goutte d'eau dans l'océan", a déclaré Giovanni Staunovo, analyste chez UBS.

Les pays du G7 ont déclaré qu'ils étaient prêts à mettre en œuvre les "mesures nécessaires" en réponse à la flambée des prix du pétrole, mais n'ont pas pris l'engagement de débloquer des réserves d'urgence.

Les actions des compagnies aériennes ont été mises à mal, tandis que les tarifs aériens ont grimpé en flèche, la guerre contre l'Iran ayant fait grimper le prix du kérosène et d'autres produits pétroliers, suscitant la crainte d'un effondrement des voyages et la possibilité d'une immobilisation généralisée des avions au sol.

Pour lutter contre la hausse de l'inflation, les banques centrales augmentent généralement les taux d'intérêt , ce qui fait grimper les coûts d'emprunt. Cela peut ralentir la croissance économique et réduire la demande d'énergie.

D'un point de vue technique, le WTI était le plus suracheté jamais enregistré, et le Brent le plus suracheté depuis 1990.

SIGNES DE PÉNURIE D'APPROVISIONNEMENT

Au Pakistan , le Premier ministre Shehbaz Sharif a déclaré que les écoles seraient fermées pendant deux semaines et que les employés de bureau travailleraient davantage à domicile. Il a annoncé une série de mesures visant à réduire la consommation de carburant et les dépenses publiques pour faire face à la flambée des prix du pétrole due à la guerre contre l'Iran.

En Hongrie , le Premier ministre Viktor Orban a annoncé un plafonnement des prix des carburants après une réunion d'urgence du gouvernement lundi et a exhorté l'Union européenne à suspendre les sanctions contre l'énergie russe liées à la guerre de Moscou en Ukraine.