Goldman prévoit un ralentissement de la demande de pétrole et signale des risques bilatéraux pour les perspectives de prix en 2026

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Goldman Sachs a déclaré que la baisse de la demande de pétrole et l'atténuation des perturbations de l'offre ont compensé les risques dans ses perspectives de prix du pétrole, bien qu'elle ait maintenu ses prévisions moyennes pour 2026 inchangées.

La banque a maintenu ses prévisions pour le pétrole Brent et WTI pour 2026 à 83 dollars le baril et 78 dollars le baril, respectivement, en supposant que les flux de pétrole à travers le détroit d'Ormuz, une voie navigable vitale par laquelle passent environ 20 % des approvisionnements mondiaux en pétrole et en gaz naturel liquéfié, se normalisent progressivement d'ici à la mi-mai.

* Les prix du brut ont baissé d'environ 9 % vendredi, suite à l'annonce de progrès vers un accord de paix potentiel, ce qui, selon Goldman, pourrait conduire à un dénouement plus rapide de la prime de risque géopolitique et à une baisse des prix à court terme. O/R

* Les deux parties n'ont toujours pas négocié d'accord de paix permanent. Le président américain Donald Trump a une fois de plus suggéré que la guerre pourrait bientôt prendre fin, faisant référence aux discussions prévues ce week-end avec Téhéran. Le ministre iranien des affaires étrangères, Abbas Araqchi, a déclaré que le détroit était ouvert à la suite d'un cessez-le-feu entre Israël et le Liban,

* Alors que les flux passant par le détroit d'Ormuz restent fortement réduits, Goldman a déclaré que les risques de baisse augmentaient si l'offre du golfe Persique se rétablissait plus rapidement que prévu, grâce à des arrêts de production moins importants que prévu et à d'importantes capacités de stockage régionales.

* La banque a déclaré que la faiblesse prononcée de la demande de pétrole, en particulier pour les matières premières pétrochimiques et le carburéacteur, entraînée par les prix élevés des produits raffinés et les marges, pourrait faire baisser les prix.

* Les estimations préliminaires suggèrent que les pertes de la demande mondiale au début de 2026 ont été plus importantes que les pics plus spectaculaires des prix du pétrole en 2011 et 2022, a déclaré Goldman.

* La faiblesse de la demande a été la plus évidente dans les marchés émergents d'Asie et d'Afrique, où la consommation a tendance à être plus sensible aux prix, a-t-elle ajouté.