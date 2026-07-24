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GL Group réalise la première acquisition d'actifs pétroliers et gaziers américains par l'Azerbaïdjan
information fournie par Reuters 24/07/2026 à 17:16
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La société énergétique privée azerbaïdjanaise GL Group a acquis des actifs pétroliers et gaziers dans quatre gisements en production au Texas et en est désormais l'opérateur à part entière, a annoncé vendredi l'entreprise, dans le cadre de la première transaction de ce type pour cet ancien pays soviétique.

Ces actifs, situés près de Midland dans le bassin permien, comprennent plus de 200 puits en production.

GL Group, dirigée par l'homme d'affaires Asif Zeynalov, n'a pas divulgué la valeur de la transaction, ni les réserves de ces actifs, ni leur production actuelle.

La société a indiqué que cette transaction faisait d'elle la première entreprise azerbaïdjanaise à détenir et à exploiter des actifs pétroliers et gaziers en amont aux États-Unis.

Cette acquisition s'inscrit dans la stratégie de GL Group visant à développer ses activités en amont hors d'Azerbaïdjan.

Le groupe a réalisé son premier investissement international en 2024 en acquérant une participation de 25 % dans la société canadienne Gazelle Energy Limited, qui détient une licence gazière dans le bassin de Thrace, en Turquie.

GL Group exploite cinq gisements de pétrole et de gaz en Azerbaïdjan par l’intermédiaire de Salyan Oil Limited et de Taghiyev Operating Company.

Par ailleurs, GL Group a annoncé avoir signé un contrat de services de cinq ans avec la société américaine de services pétroliers Baker Hughes BKR.O .

Cet accord porte sur le soutien opérationnel, l'expertise technique et l'accès aux technologies pétrolières et gazières, ont précisé les deux sociétés.

Fusions / Acquisitions

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