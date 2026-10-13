Givaudan s'emballe après un très bon troisième trimestre

Le producteur d'arômes et de parfums s'enflamme à Zurich ( 6,79%, à 3 725 francs suisses) après avoir dévoilé une nette accélération de ses ventes au troisième trimestre, malgré la géopolitique et la hausse du coût des intrants (intégralement compensée par des hausses de prix). Le groupe suisse a réussi à maintenir la continuité de sa chaîne d'approvisionnement et une forte dynamique de volumes.

Au troisième trimestre, les ventes de Givaudan ont bondi de 8,6%, à 2,092 milliards de francs suisses, après une croissance de 3,6% au premier semestre. Partant, sur les neuf premiers mois de l'année, la progression s'est élevée à 5,2%, pour un total de 5,891 milliards de francs suisses.

Le groupe suisse en a profité pour réitérer ses objectifs financiers à moyen et long terme : une croissance moyenne des ventes en comparables de 4 à 6% par an, un flux de trésorerie disponible ajusté moyen supérieur à 12%.

Les analystes saluent cette publication

La croissance trimestrielle a été 380 points de base au-dessus des estimations de Jefferies et 390 points de base au-dessus de celles du consensus. La banque d'investissement américaine reste à conserver, avec une cible de cours de 3 030 francs suisses, soit un potentiel de baisse d'environ 13%.

Chez Bernstein, les analystes évoquent "une croissance organique des ventes exceptionnellement forte de 8,6% au troisième trimestre". Ils indiquent également que cette performance dépasse très largement le consensus officiel qui tablait sur une progression de 5,1%. Dans le détail, Bernstein précise que cette bonne surprise provient essentiellement de la croissance "extrêmement soutenue de 13,5% de la division Parfums et Beauté". La parfumerie fine, qui représente 12% du chiffre d'affaires du groupe, explique la quasi-totalité de cet écart positif, avec une croissance organique supérieure à 30% sur le trimestre expliquent les analystes. Leur recommandation reste toutefois à sous-performance, avec une cible de 2 886 francs suisses.