GECI INTERNATIONAL : Résultat Annuel Consolidé de l'exercice 2025/2026

RÉSULTATS ANNUELS 2025-26 :

GECI INTERNATIONAL CONFIRME SON REDRESSEMENT

OPERATIONNEL ET OUVRE UN NOUVEAU CYCLE DE CROISSANCE

Résultat opérationnel courant proche de l'équilibre, porté par la montée en puissance des activités à forte valeur ajoutée.

Structure financière consolidée grâce au soutien de l'actionnaire de référence et au renforcement des fonds propres réalisé en juin 2026.

La montée en puissance du HPC et la dynamique du Brésil renforcent la visibilité pour l'exercice 2026-27.

Le Conseil d'Administration s'est réuni le jeudi 16 juillet 2026 et a arrêté les comptes annuels et consolidés de l'exercice clos le 31 mars 2026.

Faits marquants de l'exercice

Au cours de l'exercice 2025-26, GECI International (le « Groupe ») a poursuivi la mise en œuvre de sa transformation stratégique en s'appuyant sur ses deux principaux moteurs de croissance :

Le Calcul Haute Performance (HPC) et la simulation numérique en France, portés par sa filiale AS+, dont l'activité a progressé de 4,4 %, et

Les solutions Smart City et télécoms au Brésil via AS+ Do Brasil, filiale du Groupe Eolen solidement implantée dans la région, dont l'activité a enregistré une croissance de 21,2 % à taux de change constant.

Parallèlement, Eolen France (infogérance et IT financière) a poursuivi son repositionnement stratégique afin de renforcer la valeur ajoutée de ses offres et d'accompagner ses clients à l'international grâce à des services de support et d'exploitation 24/7.

La montée en puissance des activités de croissance, combinée à la réduction des frais généraux et au recentrage sur les activités les plus créatrices de valeur, s'est traduite par une nette amélioration de la rentabilité opérationnelle courante, désormais proche de l'équilibre.

Cette dynamique s'est également accompagnée d'un renforcement de la structure financière, avec un apport en compte courant d'associé de 1,3 million d'euros de l'actionnaire de référence, suivi en juin 2026 du rachat d'une partie des obligations et des bons de souscription en circulation. Ces opérations contribuent au renforcement des capitaux permanents et à l'optimisation de la structure financière du Groupe, tout en témoignant de la confiance de l'actionnaire de référence dans ses perspectives de développement.

Les résultats annoncés marquent ainsi l'aboutissement d'un cycle de transformation de deux années au cours duquel le Groupe s'est concentré sur trois priorités stratégiques : restaurer sa rentabilité, se positionner sur des marchés à forte croissance et renforcer sa structure financière.

Résultats opérationnels et financiers

Au 31 mars 2026, le chiffre d'affaires annuel s'établit à 18,4 millions d'euros (+3,7 % à taux de change constant [1] ). L'activité se répartit entre le pôle Digital (44,3 %) et le pôle Technologie (55,7 %), tandis que l'international représente désormais 55,2 % du chiffre d'affaires, confirmant la dynamique de croissance des activités hors de France.

En M€ 2025-26 2024-25 Digital Technologie Holding mars-26 Digital Technologie Holding mars-25 Chiffre d'affaires 8,2 10,3 18,4 9,2 9,0 18,2 Résultat opérationnel courant (0,1) 0,6 (0,7) (0,1) (0,4) 0,5 (0,6) (0,5) % du chiffre d'affaires (0,7)% 6,2% - (0,5)% (4,2)% 5,7% - (2,7)%

Le résultat opérationnel courant s'améliore pour s'établir proche de l'équilibre à (0,1) million d'euros, traduisant les effets des actions engagées depuis deux exercices. Cette évolution s'accompagne, en 2025-26, de la bonne tenue de la marge brute malgré les investissements de recrutement, de la maîtrise des charges et de la nette réduction des frais généraux (-15,8 %).

Par pôle :

Digital : résultat opérationnel courant de (0,06) million d'euros, en amélioration de +0,33 million d'euros sur un an, soutenu par la croissance du HPC, structurellement plus margé, et par la maîtrise des charges opérationnelles dans les autres activités en phase de redéploiement.

Technologie : résultat opérationnel courant de 0,63 million d'euros, en progression de 23,4 % malgré la poursuite d'investissements commerciaux destinés à soutenir la croissance future au Brésil et le développement des activités Smart Cities.

Le résultat opérationnel ressort à (0,8) million d'euros, après prise en compte d'une charge non courante et non récurrente de 0,7 million d'euros, liée à la marque Eolen. Le Conseil d'Administration a retenu une approche prudente dans l'évaluation de cet actif incorporel, conduisant à l'ajustement de sa valeur comptable. Cet ajustement, sans effet sur la trésorerie, traduit la volonté du Groupe de présenter une situation financière reflétant au mieux la réalité économique de ses activités. Cette dépréciation n'altère en rien la dynamique commerciale, la rentabilité future attendue ni la solidité financière de GECI International.

La baisse des charges financières de 0,2 million d'euros et la stabilité de la charge d'impôt ont permis d'atténuer partiellement l'impact de ces éléments non récurrents. Le résultat net part du Groupe ressort ainsi à (1,2) million d'euros, contre (0,9) million d'euros au titre de l'exercice précédent.

En M€ 2025-26 2024-25 Évolution (12 mois) (12 mois) en M€ en % Chiffre d'affaires 18,4 18,2 + 0,2 + 1,1 % Résultat opérationnel courant (0,1) (0,5) + 0,4 + 82,1 % Résultat opérationnel (0,8) (0,3) - 0,5 - 186,0 % Résultat courant avant impôt (1,0) (0,6) - 0,3 - 51,1 % Résultat net consolidé (1,2) (0,8) - 0,3 - 40,6 % Résultat net part du Groupe (1,2) (0,9) - 0,4 - 41,4 %

Situation financière

Au 31 mars 2026, après prise en compte du résultat de l'exercice, les capitaux propres part du Groupe s'élèvent à 3,7 millions d'euros contre 4,9 millions d'euros pour l'exercice précédent.

Au 31 mars 2026, la structure financière du Groupe demeure solide. L'endettement financier net ressort à 4,4 millions d'euros, soit 119,2 % des capitaux propres (91,6 % hors IFRS 16), tandis que les composantes opérationnelles de la dette poursuivent leur amélioration.

L'endettement financier brut consolidé du Groupe s'établit à 4,6 millions d'euros, contre 3,2 millions d'euros à fin mars 2025. Cette évolution s'explique principalement par le retraitement des loyers IFRS 16 consécutif au transfert du siège social à Boulogne-Billancourt (+0,8 million d'euros), et par l'apport en compte courant de l'actionnaire de référence de 1,3 million d'euros, contre un montant non-significatif à fin mars 2025.

Les autres composantes de la dette financière évoluent favorablement :

0,4 million d'euros de dettes financières (y compris les découverts), contre 0,5 million d'euros à fin mars 2025 ;

0,7 million d'euros d'avance de factoring, contre 0,8 million d'euros ;

1,1 million d'euros de dettes nettes issues des Obligations Simples avec Bons de Souscription d'Actions attachés (OBSA2) [2] , contre 1,7 million d'euros ;

Postérieurement à la clôture de l'exercice, il est rappelé que le 15 juin 2026, la Société a racheté une partie des BSA 2 , OS et BSA 3 en circulation afin de les annuler [3] . Le prix de rachat des BSA 2 a été libéré dans le cadre d'une augmentation de capital réservée aux cédants des BSA 2 , tandis que le remboursement anticipé d'une partie des OS et BSA 3 a été réglé en espèces.

Ces opérations réduisent sensiblement les besoins de financement à court terme et offrent au Groupe une structure financière plus lisible, mieux adaptée à la poursuite de son développement.

Par ailleurs, l'apport de 1,3 million d'euros, complété par les opérations de juin 2026, traduit également l'engagement durable de l'actionnaire de référence, désormais détenteur de 29,7 % du capital.

Perspectives 2026-27 : accélération sur les marchés à forte croissance

Après deux exercices consacrés à la transformation du Groupe, les premiers résultats sont désormais tangibles. L'amélioration de la rentabilité, la montée en puissance des activités HPC et Smart Cities ainsi que le renforcement de la structure financière permettent à GECI International d'aborder l'exercice 2026-27 dans des conditions nettement plus favorables.

HPC : montée en puissance et gains stratégiques

En France, AS+ confirme son positionnement parmi les acteurs reconnus du Calcul Haute Performance (HPC), porté par une demande soutenue liée à l'essor de l'intelligence artificielle, des infrastructures GPU et des architectures de calcul intensif. La société élargit désormais son champ d'intervention aux plateformes d'IA de nouvelle génération et aux architectures hybrides HPC/IA.

AS+ poursuit le développement de ses offres à forte valeur ajoutée dans l'optimisation logicielle, la maintenance d'infrastructures HPC/IA, l'exploitation et la supervision 24/7 de clusters GPU ainsi que l'accompagnement de projets open source, répondant aux besoins croissants des industriels, centres de recherche, opérateurs cloud et nouveaux acteurs de l'IA.

Depuis le début de l'exercice, plusieurs avancées majeures ont été enregistrées :

Gain de contrats pluriannuels de maintenance HPC, renforçant la visibilité du Groupe ;

Diversification des activités dans le secteur de la Défense ;

Renforcement des partenariats stratégiques avec des acteurs de premier plan tels que Dell et au sein de l'écosystème GPU grâce au programme partenaires de NVIDIA et au développement de la collaboration avec AMD ;

Lancement d'une offre dédiée à l'exploitation et au support continu des infrastructures GPU, intégrant notamment les diagnostics matériels, GPU et réseaux InfiniBand, la validation des performances et la supervision 24/7.

Ces succès confirment la montée en puissance d'AS+ sur les projets critiques à forte intensité technologique et confortent sa position auprès des grands donneurs d'ordres publics et industriels.

La convergence entre IA et calcul intensif ouvre de nouvelles perspectives de croissance. AS+ accompagne déjà plusieurs projets liés aux infrastructures IA de nouvelle génération et poursuit ses investissements dans les architectures hybrides HPC/IA et les technologies quantiques. Aux côtés de NVIDIA et de Quandela, la filiale a notamment contribué à une preuve de concept de couplage à très faible latence entre GPU et QPU.

Dans ce contexte, AS+ bénéficie d'un carnet de commandes en nette progression, d'un taux de succès élevé sur les appels d'offres et d'un pipeline commercial diversifié. Le Groupe anticipe ainsi une nouvelle accélération de la croissance d'AS+ en 2026-27, soutenue par le développement des contrats récemment remportés, l'élargissement de son marché adressable et la reconnaissance croissante de son expertise dans le HPC, l'intelligence artificielle, les architectures GPU et les technologies quantiques.

Eolen France : le repositionnement entre dans une phase de concrétisation

Eolen France poursuit la transformation de son modèle vers des offres numériques à plus forte valeur ajoutée. Les actions engagées produisent désormais leurs premiers effets opérationnels : développement des centres de services internationaux 24/7/365, renforcement des expertises DevOps et Infraprod.

Dans un environnement de marché qui demeure sélectif, ces évolutions devraient permettre une stabilisation progressive de l'activité et une amélioration graduelle de la dynamique commerciale, notamment sur les activités d'infogérance.

Brésil : une plateforme de croissance durable

Au Brésil, AS+ Do Brasil poursuit sa trajectoire de croissance, soutenue par la récurrence de ses contrats, l'extension progressive de ses prestations vers des activités de maintenance à plus forte valeur ajoutée et la solidité de ses relations avec les principaux opérateurs télécoms du pays.

Forte d'une expertise couvrant l'ensemble de la chaîne de valeur des infrastructures mobiles, depuis leur déploiement jusqu'à leur exploitation, la filiale bénéficie d'un positionnement différenciant sur un marché demeurant dynamique, porté par les investissements dans les réseaux de nouvelle génération et la transformation numérique des infrastructures.

Parallèlement, AS+ Do Brasil poursuit la diversification de ses activités vers les solutions d'Intelligent Transportation Systems (ITS), les infrastructures connectées et de nouveaux services à plus forte valeur ajoutée. Dans ce cadre, la filiale développe son offre HPC, en s'appuyant sur l'expertise du Groupe dans l'exploitation d'infrastructures critiques et sur des capacités de support 24h/24 et 7j/7 assurant un haut niveau de performance et de continuité de service pour ses clients.

Ces nouveaux relais de croissance, complémentaires à ses activités historiques dans les télécommunications, lui permettent d'élargir progressivement son marché adressable tout en renforçant la récurrence de ses revenus et son positionnement sur des marchés à forte valeur ajoutée et à fort potentiel de développement.

Dans ce contexte, le Groupe anticipe la poursuite d'une croissance rentable de sa filiale brésilienne, soutenue par un portefeuille de contrats solide, des perspectives de marché favorables et une stratégie de diversification créatrice de valeur à long terme.

Après deux années consacrées à la transformation de son modèle, GECI International aborde un nouveau cycle de développement. Le Groupe s'appuie désormais sur des positions reconnues sur des marchés structurellement porteurs, une rentabilité en nette amélioration, une structure financière renforcée et un actionnariat de référence fortement engagé. Fidèle à ses valeurs d'intégrité, de compétence et d'innovation, GECI International entend poursuivre une croissance rentable et durable au service de ses clients et de l'ensemble de ses parties prenantes.

Informations complémentaires

Les procédures d'audit des comptes sociaux et consolidés ont été effectuées par les commissaires aux comptes. Les rapports de certification seront émis après la finalisation des procédures requises pour les besoins de la publication du rapport financier annuel.

PROCHAIN RENDEZ-VOUS

Mise à disposition du rapport financier annuel 2025-26, le 24 juillet 2026, après Bourse

À PROPOS DE GECI INTERNATIONAL

“Smart Solutions for a Smart World”

GECI International est un acteur de référence du Digital et de la Technologie. Depuis sa création en 1980, le Groupe conçoit et déploie des solutions intelligentes à forte valeur ajoutée, au service de la recherche, de l'industrie et des services.

Présent en Europe et au Brésil, et fort de plus de 500 collaborateurs, le Groupe intervient dans les domaines du Calcul Haute Performance (HPC), de la smart city, de l'intelligence artificielle, du cloud, et des technologies émergentes. Son modèle s'appuie sur une expertise reconnue, des solutions personnalisées et un écosystème de partenariats stratégiques.

GECI International est coté sur le marché Euronext Growth Paris. Code ISIN (action) : FR001400M1R1 – ALGEC.

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GECI International

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Tél. : +33 (0)1 53 67 36 36

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[1] hors effet de change défavorable de -0,5 M€ lié à la dépréciation du real brésilien.

[2] En août 2025, les obligataires ont accepté un différé de dix mois du remboursement des obligations restant en circulation. En juin 2026, ils ont également approuvé une opération de remboursement anticipé portant sur la moitié du nominal résiduel, le solde devant être remboursé in fine en mars 2027.

[3] cf. communiqué du 16 juin 2026