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Geci International : Laurent Schneider-Maunoury nommé administrateur indépendant
information fournie par Zonebourse 12/10/2026 à 18:09

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Le groupe spécialisé dans le numérique et les technologies a annoncé lundi la nomination de Laurent Schneider-Maunoury au poste d'administrateur indépendant. Coopté par le conseil d'administration lors de sa réunion du 9 octobre, il succède, avec effet immédiat, à Jean-Noël Hardy, décédé le 26 mai dernier.

Son mandat courra jusqu'à l'assemblée générale appelée à approuver les comptes de l'exercice clos le 31 mars 2028.

Diplômé de l'Ecole polytechnique et ingénieur des Ponts et Chaussées, Laurent Schneider-Maunoury bénéficie de plus de trente ans d'expérience dans l'industrie et les technologies de pointe. Au cours de sa carrière, il a occupé plusieurs postes de direction, notamment chez PSA, Safran, Daher et Naval Energies.

Il a également présidé le conseil d'administration de Lactips, spécialiste des polymères biosourcés, ainsi que Computed Wing Sail (CWS), société développant des solutions de propulsion vélique. Plus récemment, il a exercé les fonctions de directeur général délégué de Revima Group, spécialisé dans la maintenance aéronautique.

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