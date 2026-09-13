GE HealthCare serait en pourparlers en vue d'un accord potentiel d'un milliard de dollars concernant Sofie Biosciences, selon le Financial Times

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(Dernières informations: GE HealthCare refuse de commenter)

GE HealthCare Technologies GEHC.O serait en pourparlers en vue d'un éventuel rachat, pour un montant d'un milliard de dollars, du développeur de produits radiopharmaceutiques Sofie Biosciences, a rapporté dimanche le Financial Times, citant des sources proches du dossier.

Voici quelques détails:

* Un accord concernant Sofie, société spécialisée dans les produits chimiques radioactifs utilisés pour les examens d'imagerie en oncologie, pourrait être annoncé dès la semaine prochaine, selon l'article.

* Reuters n’a pas pu vérifier immédiatement cette information. GE HealthCare a refusé de commenter, tandis que Sofie Biosciences n’a pas pu être jointe immédiatement pour commenter en dehors des heures d’ouverture habituelles.

* Cette opération potentielle constituerait la deuxième acquisition majeure de GE HealthCare depuis sa scission dans le cadre de la division en trois entités du conglomérat américain General Electric GE.N en 2024.

* L’acquisition de Sofie contribuerait à renforcer la division de diagnostic pharmaceutique de GE HealthCare, qui fournit les agents et les produits chimiques utilisés dans les examens d’imagerie, précise l’article.