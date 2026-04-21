GE Aerospace vise le haut de sa fourchette de bénéfices pour 2026, mais met en garde contre les risques liés au pétrole

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GE Aerospace GE.N a déclaré mardi qu'il était en bonne voie pour atteindre le haut de ses prévisions de bénéfices pour 2026, même s'il a mis en garde contre les goulets d'étranglement dus à la hausse des prix du pétrole, aux contraintes d'approvisionnement en carburant et au ralentissement de la croissance mondiale.

Le fabricant de moteurs à réaction avait précédemment prévu un bénéfice annuel compris entre 7,10 et 7,40 dollars par action. Désormais, ses prévisions tiennent compte de la probabilité que les prix du pétrole brut Brent restent élevés au cours du troisième trimestre avant de diminuer d'ici à la fin de l'année, ainsi que de l'impact à court terme des contraintes liées à la disponibilité des carburants.

Les perspectives tiennent également compte d'une croissance plus faible du PIB mondial et d'une croissance des départs nulle ou faible à un chiffre en 2026, mais ne supposent pas de récession économique mondiale.

"Dans un contexte géopolitique dynamique, nous maintenons nos prévisions pour l'ensemble de l'année et tendons vers le haut de la fourchette, compte tenu de notre solide début d'année", a déclaré le directeur général Larry Culp dans un communiqué.

Bien que les constructeurs d'avions Boeing BA.N et Airbus

AIR.PA aient augmenté leurs livraisons, la disponibilité de nouveaux jets ne correspond pas encore à la demande des compagnies aériennes, ce qui oblige ces dernières à utiliser leurs flottes vieillissantes.

Cette situation a profité aux fabricants de moteurs, dont une grande partie des bénéfices provient non pas de la vente de moteurs, mais de contrats de service à long terme avec les compagnies aériennes.

GE Aerospace bénéficie également de l'amélioration des conditions de la chaîne d'approvisionnement, qui a permis au motoriste de livrer davantage de nouveaux moteurs.

Toutefois, les compagnies aériennes sont confrontées à la hausse des prix du kérosène depuis que les frappes américano-israéliennes contre l'Iran ont bloqué le détroit d'Ormuz, une artère vitale pour les expéditions mondiales de pétrole, ce qui a provoqué le choc le plus grave pour le secteur depuis la pandémie de COVID-19.

Confrontés à des coûts plus élevés, les transporteurs réduisent leur capacité et élaguent les itinéraires non rentables, des mesures qui pourraient également freiner les dépenses en matière de maintenance des avions et de services après-vente.

GE Aerospace a déclaré un bénéfice ajusté par action de 1,86 $ pour le trimestre clos le 31 mars, contre 1,49 $ il y a un an.

Le chiffre d'affaires total a augmenté de 25 % pour atteindre 12,39 milliards de dollars.