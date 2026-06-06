Roland-Garros: la surprise Chwalinska ou la prodige Andreeva, deux novices pour un premier sacre

La Polonaise Maja Chwalinska (à gauche) et la Russe Mirra Andreeva lors de leurs quarts de finale respectifs à Roland-Garros, les 3 et 2 juin 2026. Les deux joueuses sont l'affiche totalement inattendue de la finale du Majeur parisien samedi sur le court Philippe-Chatrier ( AFP / Thomas SAMSON )

Le conte de fées de la Polonaise Maja Chwalinska, 114e joueuse mondiale passée des qualifications à la finale de Roland-Garros, va connaître son dénouement samedi face à la Russe Mirra Andreeva, favorite à 19 ans pour remporter son premier tournoi du Grand Chelem.

Cette affiche aussi inattendue qu'imprévisible boucle une quinzaine riche en surprises, mise sens dessus dessous par la canicule qui a accablé la porte d'Auteuil durant les premiers tours.

Si la température a baissé en deuxième semaine, les bourrasques qui ont balayé le Central ont emporté la N.1 mondiale Aryna Sabalenka et l'Ukrainienne Marta Kostyuk (15e), invaincue sur terre battue en 2026 jusqu'à sa défaite jeudi en demi-finale à Paris.

Dans des styles différents, tout en puissance pour Andreeva et davantage dans la variété pour la gauchère Chwalinska, les deux finalistes ont fait étalage d'incontestables qualités physiques, mentales et tennistiques pour déjouer les attentes et se hisser en finale.

La Polonaise Maja Chwalinska après sa qualification pour la finale de Roland-Garros le 4 juin 2026. Le rêve éveillé de la 114e joueuse mondiale, issue des qualification, va connaître son dernier développement samedi après-midi sur le court Philippe-Chatrier face à la Russe Mirra Andreeva ( AFP / Dimitar DILKOFF )

La Polonaise de 24 ans, pour sa première apparition dans le tableau final de Roland-Garros, a réalisé un parcours jamais vu dans l'histoire du tournoi parisien dans l'ère Open débutée en 1968.

Inconnue il y a trois semaines, elle a survécu aux trois tours de qualifications avant d'enchaîner six victoires dans le tableau final.

"Elle est fatiguée, c'est normal, mais elle se bat", l'a complimentée son entraîneur, Jaroslav Machowsky.

Une telle réussite était inenvisageable pour Chwalinska elle-même, pas certaine de savoir financer quelques nuits d'hôtels supplémentaires à Paris après sa victoire au troisième tour.

- "Dans une bulle" -

"Je suis dans une bulle. Je ne sais pas ce qu'il se passe", a-t-elle répété jeudi, après sa demi-finale remportée en 2h10 contre la Russe Diana Shnaider (23e), qui lui a valu les félicitations du Premier ministre polonais Donald Tusk.

Maja Chwalinska lors de sa victoire en demi-finale de Roland-Garros face à la Russe Diana Shnaider le 4 juin 2026. Inconnue il y a trois semaines, la Polonaise est passée de l'ombre à la lumière ( AFP / Dimitar DILKOFF )

"Après le tournoi, j'aurai le temps de digérer, d'expirer, d'inspirer", a lancé celle qui a failli renoncer au tennis durant une dépression entre 2019 et 2021.

Depuis le début de l'ère Open, seule Emma Raducanu a réussi l'exploit de se hisser en finale en étant issue des qualifications, en 2021 à l'US Open. La Britannique s'était même imposée face à la Canadienne Leylah Fernandez, dans une finale opposant deux adolescentes de 18 ans.

Andreeva est presque aussi jeune, mais présente des garanties bien plus solides. A 19 ans, la Sibérienne est plutôt du genre prodige habituée à brûler les étapes et programmée pour atteindre les sommets.

Demi-finaliste à Roland-Garros en 2024, elle a remporté en 2025 les WTA 1000 de Dubaï et d'Indian Wells pour s'installer durablement dans le top 10.

Mais elle a aussi connu son lot de déceptions: l'an dernier porte d'Auteuil, elle avait complètement perdu pied en quarts de finale, sur un court Philippe-Chatrier entièrement acquis à la cause de son adversaire, la demi-finaliste surprise Loïs Boisson (361e à l'époque).

- "Montrer du courage" -

"Je grandis, je gagne un peu en maturité à chaque match que je joue, un peu plus d'expérience", a-t-elle expliqué. Gagner un tournoi majeur, dit-elle, "c'est l'objectif numéro un de ma vie, la chose la plus importante, et mon plus grand rêve".

La Russe Mirra Andreeva juste après sa victoire en demi-finale de Roland-Garros face à l'Ukrainienne Marta Kostyuk le 4 juin 2026. La 8e joueuse mondiale partira favorite samedi après-midi de sa première finale en Grand Chelem ( AFP / JULIEN DE ROSA )

Contre Kostyuk, la joueuse entraînée par Conchita Martinez (finaliste à Paris en 2000) ne s'est ainsi laissée décontenancer ni par la fermeture du toit à 6-1, 4-1, ni par le débreak de l'Ukrainienne qui lui a permis de revenir à 4-3.

De Chwalinska, qu'elle n'a encore jamais affrontée, elle dit: "Je ne sais pas vraiment comment elle joue."

Mais Shnaider, sa partenaire en double, lui a conseillé en priorité de garder son service, et de "montrer du courage en montant au filet", a-t-elle relaté. Le jeu de Chwalinska, a-t-elle poursuivi, "correspond très bien à la terre battue. Son classement est sans importance".

La révélation du tournoi grimpera au moins jusqu'à la 21e place mondiale après Roland-Garros, mais un sacre pourrait l'immortaliser dans le palmarès d'un tournoi qui n'a sacré qu'une seule Polonaise, la quadruple lauréate et N.3 mondiale Iga Swiatek.

Un épilogue de moins en moins invraisemblable, au terme d'une quinzaine qui a défié la logique.