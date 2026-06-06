Les États-Unis approuvent la vente d'hélicoptères maritimes à la Nouvelle-Zélande pour un montant de 1,5 milliard de dollars

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Les États-Unis ont approuvé la vente, d'un montant de 1,5 milliard de dollars, de cinq hélicoptères maritimes Seahawk à la Nouvelle-Zélande, qui s'est engagée à presque doubler ses dépenses militaires afin de renforcer ses capacités de défense.

« Le Département d’État américain a pris la décision d’approuver une éventuelle vente militaire à l’étranger au gouvernement néo-zélandais portant sur des hélicoptères multimissions MH-60R et des équipements connexes », a déclaré le département dans un communiqué publié vendredi sur son site web.

Sous la présidence de Donald Trump , les États-Unis ont incité leurs alliés en Europe et dans la région Asie-Pacifique à augmenter leurs dépenses militaires. La Nouvelle-Zélande, proche alliée de l’Australie voisine, déploie de plus en plus ses forces en Asie de l’Est pour soutenir les armées occidentales et leurs partenaires face à la montée en puissance militaire rapide de la Chine.

L'achat des hélicoptères Seahawk, fabriqués par la division Sikorsky de Lockheed Martin LMT.N , s'inscrit dans le cadre d'un plan à l'horizon 2025 du gouvernement de centre-droit néo-zélandais visant à augmenter les dépenses de défense de 9 milliards de dollars néo-zélandais (5 milliards de dollars) sur quatre ans et à presque doubler ces dépenses pour les porter à 2 % du produit intérieur brut en huit ans.

Wellington a alloué 1,58 milliard de dollars néo-zélandais (916 millions de dollars) le mois dernier au titre d’un nouveau financement de la défense dans le cadre de la modernisation des forces de cette nation insulaire.

« La vente proposée améliorera la capacité de la Nouvelle-Zélande à faire face aux menaces de guerre actuelles et futures en renforçant la sécurité de ses infrastructures critiques », a déclaré le Département d’État, ajoutant que la Nouvelle-Zélande « utiliserait ces capacités renforcées pour consolider sa défense nationale ».

(1 $ = 1,7253 dollar néo-zélandais)