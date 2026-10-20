GE Aerospace revoit à la hausse ses prévisions de bénéfices pour 2026, la croissance étant tirée par la bonne santé de son activité de services

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GE Aerospace GE.N a relevé mardi ses prévisions de bénéfices pour 2026 pour la deuxième fois cette année, pariant que la forte demande en matière de maintenance des moteurs et de pièces détachées compensera l'impact de la hausse des coûts du carburant sur les vols.

Partout dans le monde, les compagnies aériennes réduisent leurs coûts et leurs capacités afin de préserver le prix des billets, alors que la guerre en Iran a perturbé les voies d’approvisionnement en pétrole, faisant grimper le coût du kérosène et accentuant la pression sur le secteur.

La fin de la guerre n’étant pas en vue, la hausse des prix du carburant met à l’épreuve la capacité des compagnies aériennes à maintenir leurs horaires et leurs marges, ce qui augmente le risque d’une réduction du nombre de vols et d’un affaiblissement de la demande en matière de maintenance.

GE Aerospace a toutefois déclaré que tout impact sur le chiffre d’affaires et les bénéfices des services cette année devrait être limité, car une grande partie de ses travaux de révision des moteurs prévus pour 2026 fait déjà l’objet de contrats et la demande de pièces de rechange continue de dépasser l’offre.

Le mois dernier, Rahul Ghai, directeur financier de GE Aerospace, a déclaré que la société n’avait constaté aucun changement dans les plans de flotte des compagnies aériennes, tandis que le nombre d’avions immobilisés restait faible.

Le constructeur de moteurs à réaction table désormais sur un bénéfice ajusté de 8,00 à 8,10 dollars par action pour 2026, en hausse par rapport à ses prévisions antérieures de 7,65 à 7,85 dollars, et supérieur à l’estimation consensuelle des analystes de 7,92 dollars, selon les données compilées par LSEG.

“Nous relevons nos prévisions pour 2026 dans tous les domaines, et nous tablons désormais sur une croissance à deux chiffres peu élevée de nos activités commerciales en 2027, soutenue par notre carnet de commandes de plus de 170 milliards de dollars dans ce secteur”, a déclaré le directeur général Larry Culp dans un communiqué.

Par l’intermédiaire de CFM International, sa coentreprise avec le groupe français Safran, GE Aerospace est l’un des principaux fournisseurs de moteurs pour avions à fuselage étroit et un acteur majeur sur le marché des gros-porteurs. Les pièces et les services représentent plus de 70 % de son chiffre d’affaires lié aux moteurs commerciaux.

Le chiffre d’affaires trimestriel de sa division moteurs et services commerciaux a grimpé de 21 % pour atteindre 10,34 milliards de dollars, porté par une forte demande de services après-vente. La société a également revu à la hausse ses prévisions de croissance du chiffre d’affaires pour ce segment en 2026, les portant dans la fourchette basse des 20 %, contre une prévision antérieure d’environ 20 %.

Elle a annoncé un bénéfice ajusté de 2,25 dollars par action pour le trimestre clos en septembre, dépassant les prévisions de Wall Street qui s’établissaient à 2,01 dollars.

L'action de la société a progressé de près de 1,2% lors des échanges avant l'ouverture de la Bourse.