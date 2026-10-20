GE Aerospace revoit à la hausse ses prévisions de bénéfices, la demande en matière d'entretien des moteurs résistant au choc des prix du carburant

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* La demande en matière d'entretien des moteurs résiste malgré la flambée des prix du carburant

* Les compagnies aériennes conservent leurs anciens avions alors que le carnet de commandes de réparations de moteurs ne cesse de s'étoffer

* GE prévoit une croissance à deux chiffres modérée de ses activités de services en 2027

(Réécriture du premier paragraphe et ajout de détails supplémentaires tirés du communiqué de résultats et des documents réglementaires tout au long de l'article)

par Rajesh Kumar Singh et Shivansh Tiwary

GE Aerospace GE.N a relevé mardi ses prévisions de bénéfices pour 2026 pour la deuxième fois cette année, la demande de réparations de moteurs d'avion et de pièces détachées restant forte malgré la flambée des coûts du carburant qui a pesé sur les bénéfices des compagnies aériennes.

Partout dans le monde, les compagnies aériennes réduisent leurs coûts et leurs capacités afin de préserver leurs bénéfices, après que la guerre en Iran a perturbé les voies d’approvisionnement en pétrole, faisant grimper le prix du kérosène et accentuant la pression sur le secteur.

Ces réductions constituent un risque pour les constructeurs de moteurs, car une diminution du nombre de vols pourrait à terme se traduire par une baisse de la demande de réparations et de pièces détachées. Cependant, les compagnies aériennes conservent leurs appareils, tandis que le carnet de commandes de moteurs en attente de réparation contribue à soutenir la demande de maintenance.

GE Aerospace table désormais sur un bénéfice ajusté compris entre 8,00 et 8,10 dollars par action en 2026, en hausse par rapport à ses prévisions précédentes (7,65 à 7,85 dollars) et supérieur à l’estimation consensuelle des analystes (7,92 dollars), selon les données compilées par LSEG.

Le chiffre d’affaires de son activité « moteurs commerciaux et services » a progressé de 21% pour atteindre 10,34 milliards de dollars au troisième trimestre. Au sein de cette activité, le chiffre d’affaires des services a grimpé de 17 %, tandis que celui des pièces de rechange a augmenté de plus de 20 %.

GE a toutefois averti que la persistance de prix élevés du carburant pourrait conduire les compagnies aériennes à réduire leurs vols, ce qui affaiblirait la demande de réparations de moteurs, de pièces détachées et de moteurs de rechange. La société a déclaré que le conflit au Moyen-Orient n'avait pas eu d'impact significatif sur ses activités jusqu'en septembre.

Son action a reculé d’environ 1,6% lors des échanges avant l’ouverture de la Bourse.

LE CARNET DE COMMANDES DE RÉPARATIONS OFFRE UNE MARGE DE SÉCURITÉ

Le mois dernier, Rahul Ghai, directeur financier de GE Aerospace , a déclaré que les retraits d’avions avaient baissé d’environ 10% par rapport à l’année précédente, tandis que le nombre de moteurs démontés des avions mais en attente d’entrée dans les ateliers de réparation de GE avait augmenté de près de 60%.

L'activité de maintenance de GE a connu une croissance bien plus rapide que celle du trafic aérien. La société a indiqué que le nombre de départs de vols commerciaux n'avait que légèrement augmenté au cours des neuf premiers mois de 2026, tandis que son chiffre d'affaires lié aux services de moteurs commerciaux avait bondi de 26%.

L’entreprise prévoit que le chiffre d’affaires de ses services commerciaux progressera à un rythme à deux chiffres modéré en 2027, soutenu par un carnet de commandes dépassant les 170 milliards de dollars.

Par l’intermédiaire de CFM International, sa coentreprise avec le groupe français Safran SAF.PA , GE est l’un des principaux fournisseurs de moteurs pour avions à fuselage étroit et un acteur majeur sur le marché des gros-porteurs. Les services et les pièces de rechange représentent plus de 70% de son chiffre d’affaires lié aux moteurs commerciaux.

GE a annoncé un bénéfice ajusté de 2,25 dollars par action pour le trimestre clos en septembre, dépassant les prévisions de Wall Street qui s’élevaient à 2,01 dollars.