 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

EssilorLuxottica dépasse les attentes au T3 avec l'Asie et les lunettes connectées
information fournie par Reuters 20/10/2026 à 18:02

Ajouter Boursorama à vos sources

EssilorLuxottica au salon SILMO à Villepinte, près de Paris

EssilorLuxottica au salon SILMO à Villepinte, près de Paris

Le groupe franco-italien EssilorLuxottica a ‌publié mardi un chiffre d'affaires en hausse de 9,0% à taux ​de change courants et de 7,2% à taux de change constants au troisième trimestre, soutenu par le dynamisme de l'Asie-Pacifique et l'essor continu de ​ses lunettes connectées.

Le fabricant des lunettes de soleil Ray-Ban et Oakley a enregistré un chiffre ​d'affaires trimestriel de 7,49 milliards d'euros, ⁠contre 7,37 milliards d'euros attendus par les analystes, selon le consensus ‌Visible Alpha.

L'Asie-Pacifique est restée le principal moteur de croissance du groupe au troisième trimestre avec une hausse de 15,7% ​des ventes à taux ‌de change constants, tandis que l'Amérique du Nord, premier ⁠marché d'EssilorLuxottica, a affiché une croissance plus modérée de 4,2%. L'EMEA a progressé de 7,9% et les ventes en Amérique latine ont augmenté de ⁠11,4%.

Les ventes de ‌lunettes connectées ont progressé de 20% sur le trimestre, ⁠tandis que les solutions de gestion de la myopie ont vu ‌leur chiffre d'affaires croître de 24%. Le marché des lunettes ⁠à intelligence artificielle continue à se développer malgré une ⁠surveillance accrue de ‌la part des régulateurs européens et des associations de défense des consommateurs. ​Selon le cabinet Omdia, les modèles ‌développés par EssilorLuxottica avec Meta représentant plus de 80% des livraisons mondiales au premier semestre.

EssilorLuxottica, ​qui a maintenu ses perspectives à long terme, a déclaré qu'elles reposaient sur l'expansion de sa plateforme de santé basée sur ⁠l'IA et sur son ambition de devenir un acteur mondial de premier plan dans le domaine de la santé visuelle.

Le groupe vise sur les cinq prochaines années une croissance soutenue de son chiffre d'affaires ainsi qu'une progression globalement comparable de son résultat opérationnel ajusté.

(Rédigé par Elena Smirnova, ​édité par Augustin Turpin)

Résultats d'entreprise
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Incendie de Limoges: Lecornu demande à Panot de condamner les faits
    Incendie de Limoges: Lecornu demande à Panot de condamner les faits
    information fournie par AFP Video 20.10.2026 18:06 

    Le Premier ministre Sébastien Lecornu demande à la présidente des députés LFI, Mathilde Panot, de condamner l'incendie de la mairie de Limoges lors de la séance de questions au gouvernement. "Vous n'avez pas eu un mot pour le jeune qui a perdu une main à Saint-Étienne, ... Lire la suite

  • Couvre-feu : des Parisiens doutent de son efficacité
    Couvre-feu : des Parisiens doutent de son efficacité
    information fournie par AFP Video 20.10.2026 18:05 

    À Paris, des habitants émettent des doutes sur l'efficacité du couvre-feu qui a été reconduit ce mardi à partir de 23h00 par les autorités françaises afin de prévenir violences et pillages dans la capitale.

  • Le logo de Carrefour est visible à l'entrée d'un supermarché à Drogenbos
    Carrefour abaisse ses objectifs annuels après les violences et pillages en France
    information fournie par Reuters 20.10.2026 18:01 

    Carrefour a abaissé mardi ses objectifs financiers ‌annuels à la suite "de la dégradation de la situation sociale et sécuritaire" en France, le géant français ​de la grande distribution évaluant que les violences et pillages en marge des manifestations le weekend ... Lire la suite

  • Des magasins pillés et endommagés à Bordeaux, au lendemain d'une manifestation contre la vie chère, le 18 octobre 2026 ( AFP / Philippe LOPEZ )
    Commerces pillés: des cagnottes de soutien virales sur les réseaux sociaux
    information fournie par AFP 20.10.2026 17:58 

    Portées par les réseaux sociaux, des cagnottes en soutien aux commerçants sinistrés par les violences de ce week-end ont déjà récolté plusieurs centaines de milliers d'euros mardi, parfois à l'insu des bénéficiaires présumés. La chanson "No Surprises" de Radiohead ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
CAC 40
7 838,49 -0,38%
Pétrole Brent
108,27 -0,83%
TOTALENERGIES
79,94 -0,73%
SOITEC
123,65 -3,74%
GENFIT
9 +8,30%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank