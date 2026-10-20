EssilorLuxottica dépasse les attentes au T3 avec l'Asie et les lunettes connectées

EssilorLuxottica au salon SILMO à Villepinte, près de Paris

Le groupe franco-italien EssilorLuxottica a ‌publié mardi un chiffre d'affaires en hausse de 9,0% à taux ​de change courants et de 7,2% à taux de change constants au troisième trimestre, soutenu par le dynamisme de l'Asie-Pacifique et l'essor continu de ​ses lunettes connectées.

Le fabricant des lunettes de soleil Ray-Ban et Oakley a enregistré un chiffre ​d'affaires trimestriel de 7,49 milliards d'euros, ⁠contre 7,37 milliards d'euros attendus par les analystes, selon le consensus ‌Visible Alpha.

L'Asie-Pacifique est restée le principal moteur de croissance du groupe au troisième trimestre avec une hausse de 15,7% ​des ventes à taux ‌de change constants, tandis que l'Amérique du Nord, premier ⁠marché d'EssilorLuxottica, a affiché une croissance plus modérée de 4,2%. L'EMEA a progressé de 7,9% et les ventes en Amérique latine ont augmenté de ⁠11,4%.

Les ventes de ‌lunettes connectées ont progressé de 20% sur le trimestre, ⁠tandis que les solutions de gestion de la myopie ont vu ‌leur chiffre d'affaires croître de 24%. Le marché des lunettes ⁠à intelligence artificielle continue à se développer malgré une ⁠surveillance accrue de ‌la part des régulateurs européens et des associations de défense des consommateurs. ​Selon le cabinet Omdia, les modèles ‌développés par EssilorLuxottica avec Meta représentant plus de 80% des livraisons mondiales au premier semestre.

EssilorLuxottica, ​qui a maintenu ses perspectives à long terme, a déclaré qu'elles reposaient sur l'expansion de sa plateforme de santé basée sur ⁠l'IA et sur son ambition de devenir un acteur mondial de premier plan dans le domaine de la santé visuelle.

Le groupe vise sur les cinq prochaines années une croissance soutenue de son chiffre d'affaires ainsi qu'une progression globalement comparable de son résultat opérationnel ajusté.

(Rédigé par Elena Smirnova, ​édité par Augustin Turpin)