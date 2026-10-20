GE Aerospace relève ses prévisions annuelles après un trimestre prometteur

Le groupe a enregistré une progression de 36% de son bénéfice par action ajusté au troisième trimestre 2026, portée par la vigueur de ses activités de moteurs et de services aéronautiques. Le groupe américain relève l'ensemble de ses objectifs financiers pour l'exercice.

GE Aerospace a dégagé un bénéfice net ajusté de 2,34 MdsUSD au troisième trimestre 2026, en hausse d'environ 33% par rapport à la même période un an plus tôt. Le BPA ajusté ressort ainsi en hausse de 36%, à 2,25 dollars.

En données publiées, le bénéfice net des activités poursuivies a augmenté d'environ 11%, à 2,41 MdsUSD, soit nettement au-delà du consensus S&P qui ciblait plus modestement 2,33 MdsUSD. Le BPA publié ressort à 2,32 USD, dépassant aussi les attentes du consensus (2,04 USD).

De son côté, le chiffre d'affaires ajusté du motoriste aéronautique a progressé de 18%, à 13,3 MdsUSD (consensus : 12,87 MdsUSD), tandis que les revenus publiés ont augmenté de 16%, à 14,1 MdsUSD.

Dans le détail, la croissance est soutenue par la division Commercial Engines & Services, dont le chiffre d'affaires a progressé de 21%, à 10,34 MdsUSD. Ses revenus issus des services ont augmenté de 17%, tandis que ceux des équipements ont bondi de 38%.

Enfin, la division Defense & Propulsion Technologies a enregistré une hausse de 7% de ses revenus, à 3,47 MdsUSD.

Le résultat opérationnel ajusté du groupe s'est établi à 2,99 MdsUSD, en hausse de 30%. En revanche, le free cash flow (FCF) a reculé de 14%, à 2,04 MdsUSD.

Forte hausse des commandes et prévisions relevées

GE Aero précise que les commandes totales du groupe ont par ailleurs bondi de 49%, à 19 MdsUSD, témoignant d'une demande toujours soutenue. Celles de la division Commercial Engines & Services ont notamment progressé de 58%.

"Nous avons réalisé de solides performances ce trimestre, grâce à une demande robuste qui a entraîné une hausse de 49% des commandes, de 18% du chiffre d'affaires et de 36% du bénéfice par action", a déclaré Larry Culp, PDG de GE Aerospace, en référence aux indicateurs ajustés de revenus et de BPA.

Fort de ces résultats, GE Aerospace relève l'ensemble de ses prévisions pour 2026. Le groupe anticipe désormais une croissance de son chiffre d'affaires ajusté d'environ 19% à 20% (vs de 10% à 19% précédemment).

Le résultat opérationnel ajusté est désormais attendu entre 10,9 et 11 MdsUSD, contre 10,55 à 10,75 MdsUSD auparavant. Le BPA ajusté devrait atteindre 8 à 8,10 dollars, contre une précédente fourchette de 7,65 à 7,85 dollars. Enfin, le groupe vise un free cash flow compris entre 9,1 et 9,4 MdsUSD, contre 8,9 à 9,2 MdsUSD précédemment.