GE Aerospace en hausse après avoir revu à la hausse ses prévisions de bénéfices pour 2026

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

20 octobre - ** L'action du constructeur de moteurs d'avion GE Aerospace GE.N progresse de près de 1% à 315 dollars en pré-ouverture

** La société relève ses prévisions de bénéfices pour 2026 pour la deuxième fois cette année, pariant que la forte demande en matière de maintenance des moteurs et de pièces détachées compensera l'impact de la hausse des coûts de carburant sur les vols

** Elle table désormais sur un bénéfice par action ajusté pour 2026 compris entre 8 et 8,10 dollars, contre une fourchette de 7,65 à 7,85 dollars prévue précédemment

** Annonce un bénéfice ajusté de 2,25 dollars par action au troisième trimestre, contre 1,66 dollar par action un an plus tôt

** À la clôture d'hier, l'action affichait une hausse de 1% depuis le début de l'année