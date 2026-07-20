GE Aerospace dévoile une avancée majeure dans le domaine du vol hybride-électrique

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* Un groupe effectue son premier vol à haute altitude grâce à une propulsion hybride-électrique

* Un vol à plus de 30 000 pieds a été effectué par un avion Saab 340

* Recherche menée en collaboration avec la Nasa et BETA Technologies

par Tim Hepher et Shivansh Tiwary

GE Aerospace

GE.N a réalisé lundi le premier vol à haute altitude au monde assisté par une propulsion hybride-électrique, a-t-il annoncé. Ce vol s’inscrit dans le cadre d’un ensemble de technologies destinées aux futurs moteurs à réaction présentées cette année au salon aéronautique de Farnborough.

Ce vol à plus de 30 000 pieds a été effectué par un avion Saab 340 qui menait discrètement des essais similaires depuis mai, notamment une traversée révolutionnaire de l’Atlantique avec des escales, qui a abouti à cette première présentation lors du salon aéronautique.

Ces recherches sont menées en collaboration avec la Nasa et la société aérospatiale électrique BETA Technologies, et interviennent alors que les constructeurs de moteurs conçoivent les éléments de base des moteurs destinés à propulser les successeurs potentiels du Boeing 737 et de l’Airbus A320neo.

LES PROCHAINES ÉTAPES DE L'AVIATION

Les partisans de cette technologie affirment que la combinaison de la propulsion traditionnelle et de la propulsion électrique peut être utilisée lorsque cela est nécessaire pour aider les avions à prendre de l’altitude plus rapidement, et contribuer ainsi aux objectifs ambitieux de réduction de la consommation de carburant et des émissions.

“Cela marque une nouvelle étape dans la propulsion aéronautique,” a déclaré Kyle Clark, directeur général de BETA, lors d’une conférence de presse.

L’hybridation est l’un des quatre axes de recherche clés du concept de moteur RISE actuellement testé par le motoriste CFM, détenu conjointement par GE et le groupe français Safran

SAF.PA .

Ce concept inclut également une conception radicale à soufflante ouverte, bien que l’entreprise travaille également sur une alternative traditionnelle à soufflante fermée appelée AD-L ou ADNB, selon Reuters.

Après des années d’esquisses d’artistes et d’images de synthèse présentées lors de tels événements, les motoristes s’efforcent désormais de démontrer les progrès réalisés en matière d’économies de carburant et de durabilité, qualités indispensables à la prochaine génération de moteurs prévue pour la fin de la prochaine décennie.

“La simulation a cédé la place à l’innovation dans le monde réel,” a déclaré Mohamed Ali, directeur général de GE Aerospace Commercial Engines.

TECHNOLOGIE FACILITATRICE

Les concurrents de GE, Pratt & Whitney et Rolls-Royce, doivent faire le point sur leurs propres recherches en matière de moteurs dans le courant de la semaine.

Mohamed Ali n’a pas souhaité préciser en détail comment ce type de système hybride haute tension, qui remplace l’un des moteurs classiques de l’avion d’essai Saab 340, s’intégrerait dans un futur produit. “Cela deviendrait certainement une technologie habilitante majeure,” a-t-il déclaré.

Selon des sources du secteur, Boeing, qui s’est montré moins disposé qu’Airbus à adopter la technologie “open-fan”, émet certaines réserves quant au poids d’un tel système hybride, qui comprend trois entrées d’air supplémentaires pour le refroidissement sur le moteur présenté au salon.

Mohamed Ali a déclaré que les compromis entre poids et performances faisaient partie du processus normal de conception d’un moteur destiné à une utilisation réelle.