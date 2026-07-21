Goldman prévoit que le Brent dépassera les 120 dollars le baril au quatrième trimestre si les perturbations dans le détroit d'Ormuz persistent

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Goldman Sachs a déclaré lundi que le Brent pourrait dépasser les 120 dollars le baril au quatrième trimestre de cette année et s'établir en moyenne à 100 dollars le baril l'année prochaine si les flux pétroliers transitant par le détroit d'Ormuz restaient perturbés et si la production du Golfe ne se rétablissait pleinement qu'à la fin de 2027.

* Les cours du pétrole ont reculé mardi, les marchés évaluant les informations faisant état d’efforts de médiation entre les États-Unis et l’Iran face à un nouvel échange d’attaques entre les deux pays et aux menaces de blocus naval de l’Arabie saoudite par les Houthis du Yémen .

* Les contrats à terme sur le Brent LCOc1 ont reculé de 0,3 % à 88,83 dollars le baril à 02h47 GMT, tandis que le West Texas Intermediate américain CLc1 pour livraison en septembre est resté stable à 82,49 dollars le baril. Les deux contrats avaient atteint leur plus haut niveau depuis plus d’un mois lors de la séance précédente. O/R

* La dernière escalade au Moyen-Orient et la baisse des flux estimés en provenance du Golfe, désormais inférieurs à 45 % des niveaux d’avant-guerre, laissent entrevoir des risques haussiers nets pour les prévisions de Goldman Sachs, qui tablent sur un baril à 80 dollars au quatrième trimestre et à 75 dollars pour 2027, ces prévisions reposant sur l’hypothèse d’une désescalade au dernier trimestre de cette année, ont indiqué les analystes dans une note.

* La banque a indiqué que la baisse estimée des stocks au deuxième trimestre, supérieure à 3 millions de barils par jour, rend le marché plus vulnérable qu’en février, compte tenu du faible niveau des stocks de diesel et des réserves stratégiques de pétrole des pays membres de l’OCDE.

* Les analystes ont toutefois précisé que la hausse de prix simulée est inférieure à celle observée au début de la guerre, car ils s’attendent désormais à une plus grande élasticité de la demande, à une offre plus adaptable au Moyen-Orient et à une meilleure tolérance du marché vis-à-vis de faibles stocks avant qu’une réduction drastique de la demande ne soit nécessaire.

* Goldman a noté que les importations chinoises de brut ne devraient pas rebondir immédiatement, surtout si les prix continuent d’augmenter, compte tenu de stocks de pétrole toujours élevés (environ 2 milliards de barils) et de la capacité du pays à substituer une partie de sa demande de pétrole par du charbon et de l’électricité.

* Goldman a recommandé aux investisseurs cherchant à se couvrir contre des chocs géopolitiques persistants au Moyen-Orient et en Russie de prendre une position longue sur le “timespread” européen du gazole (ou “gasoil”) pour la période allant de décembre 2026 à mars 2027, qu’il privilégie par rapport au brut, à l’essence ou au gazole américain.