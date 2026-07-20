Archer Aviation bondit après le dévoilement d'un appareil militaire autonome avec Anduril

Archer Aviation a vu son action progresser de plus de 20% après la présentation de Thunder, un appareil militaire autonome à décollage et atterrissage verticaux développé avec Anduril. Dévoilé lors du salon aéronautique de Farnborough, ce nouvel aéronef est conçu pour accompagner des avions et des hélicoptères pilotés au cours d'opérations militaires, marquant une nouvelle étape dans le partenariat noué entre les deux entreprises en 2024.

Parallèlement à cette diversification dans la défense, Archer poursuit le développement de ses taxis aériens électriques (eVTOL), avec l'objectif d'obtenir leur certification et de les mettre en service à temps pour les Jeux olympiques de Los Angeles en 2028. Le groupe bénéficie du programme pilote lancé aux Etats-Unis pour accélérer le déploiement des eVTOL, alors que le secteur reste confronté à des défis réglementaires et au manque d'infrastructures adaptées.

Le développement d'applications militaires constitue désormais un axe de croissance stratégique pour Archer. Selon son directeur général Adam Goldstein, ce marché offre d'importantes perspectives dans un contexte de hausse des investissements de l'armée américaine dans les technologies de défense et l'intelligence artificielle. Il souligne également que les appareils destinés à un usage militaire ne sont pas soumis aux mêmes exigences de certification que les aéronefs commerciaux, ce qui pourrait accélérer leur déploiement.