GE Aerospace a signé un accord de cinq ans pour Fuel Insight avec Air France

GE Aerospace, Software as a Service (SaaS), a annoncé que le groupe KLM d'Air France, Air France, Hop ! et Transavia France, a signé un accord de cinq ans pour Fuel Insight, la solution de carburant de GE Aerospace qui aide les compagnies aériennes à optimiser la planification et la performance carburant et soutient les rapports de durabilité.

Cet accord étend la présence de Fuel Insight au sein du groupe plus large d'Air France KLM. Quatre certificats d'opérateur aérien utilisent déjà la solution : KLM, KLC, Martinair et Transavia Holland. L'adoption par le groupe KLM d'Air France signifie que l'ensemble du groupe utilisera Fuel Insight.

"Le carburant reste l'un des principaux moteurs des coûts d'exploitation des compagnies aériennes, et il est également central pour le progrès en matière de durabilité", a déclaré Andrew Coleman, président et directeur général de GE Aerospace, Software as a Service.

Christian Gauthier, Vice-Président Exécutif, Transformation et Développement Durable chez Air France, a ajouté : "Nous voyons un fort potentiel non seulement pour accélérer les économies de carburant et générer des bénéfices économiques concrets, mais aussi pour soutenir nos ambitions de décarbonation en réduisant les émissions et en renforçant la confiance et la cohérence de nos rapports à l'ensemble du groupe. "