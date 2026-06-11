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Frasers Group lance une offre sur Hugo Boss, le marché exprime des réserves
information fournie par Zonebourse 11/06/2026 à 10:52

Frasers Group, le groupe de distribution britannique détenu par le milliardaire Mike Ashley, a annoncé mercredi soir le lancement d'une offre à 38 euros par action pour acquérir les quelque 74% du capital d'Hugo Boss qu'il ne détient pas encore, valorisant le groupe allemand de prêt-à-porter haut de gamme autour de 2,7 milliards d'euros.

A la Bourse de Francfort, le titre Hugo Boss grimpait de 6,8% à près de 39 euros, affichant la plus forte hausse de l'indice MDAX des moyennes capitalisations germaniques. A Londres, l'action Frasers perdait 0,8%.

Dans un communiqué diffusé après la clôture des marchés, le propriétaire de la chaîne de magasins Sports Direct souligne que son offre publique d'achat, qui ne fait ressortir qu'une prime de 4% par rapport au dernier cours de clôture, sera entièrement formulée en numéraire.

Il justifie l'opération par la volonté de consolider son partenariat stratégique majeur avec la marque allemande, dont il détient déjà 26% du capital et qui figure au sein des cinq principales prises de position au sein de son portefeuille.

Se décrivant comme un "investisseur de long terme", le groupe britannique réaffirme son soutien total à l'équipe de direction actuelle et à sa stratégie de croissance, affirmant que la transaction créera de la valeur pour ses actionnaires.

Une offensive technique visant à lever les barrières réglementaires

Pour les analystes, il s'agit surtout d'une manoeuvre financière, Frasers officialisant cette offre d'achat davantage dans le but de se donner les coudées franches pour augmenter sa participation à sa guise que dans le but d'absorber totalement Hugo Boss.

En vertu de la réglementation boursière allemande, tout actionnaire franchissant le seuil des 30% des droits de vote est en effet contraint de lancer une offre publique d'achat (OPA) obligatoire sur l'intégralité du capital.

En formulant une offre basée sur une prime dérisoire, Frasers purge définitivement son obligation légale vis-à-vis des actionnaires minoritaires : une fois cette OPA technique clôturée, le verrou réglementaire aura sauté et le groupe sera libre de renforcer sa participation via des acquisitions sur le marché sans jamais devoir déclencher de nouvelle offre publique.

"UniCredit a eu recours à la même tactique dans le cadre de sa montée au capital chez Commerzbank", rappelle-t-on chez AlphaValue.

La méthode d'un investisseur de l'ombre

Les professionnels notent que cette stratégie s'inscrit dans le prolongement des habitudes de Frasers, déjà actionnaire minoritaire d'entreprises comme Asos, Mulberry ou Puma, chez lesquelles il privilégie le rôle de partenaire d'influence plutôt que d'acteur directement impliqué dans la gestion opérationnelle.

Si cette montée au capital permettra au groupe de peser plus lourdement lors des conseils d'administration d'Hugo Boss, les observateurs soulignent qu'elle constitue néanmoins une déception pour les actionnaires minoritaires de la marque allemande.

Ces derniers se retrouvent privés d'une véritable prime de contrôle, tout en voyant un actionnaire de référence étendre son emprise sur la gouvernance de l'entreprise.

Du côté du groupe de Metzingen, on réagissait d'ailleurs prudemment à l'annonce, soulignant que l'offre n'avait pas été coordonnée avec sa direction et qu'elle ne représentait qu'une prime limitée. Le directoire et le conseil de surveillance de la maison de mode ont indiqué qu'ils prévoyaient d'examiner minutieusement le document avant de publier un avis motivé.

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