Fraport enregistre une hausse du trafic passagers, le marché apprécie

(Zonebourse.com) - Le groupe aéroportuaire allemand a accueilli 21,1 millions de passagers en septembre 2026, soit une hausse de 2,7% sur un an. A Francfort, son principal aéroport, la fréquentation a progressé de 1,6%, à 6,1 millions de voyageurs. Ces chiffres sont bien accueillis par le marché, le titre progressant de 1,5% ce matin à la Bourse de Francfort, autour des 58,4 euros.

Au cours des neuf premiers mois de l'année, le trafic de l'aéroport de Francfort a toutefois reculé de 0,2%, à environ 47,5 millions de passagers. Cette évolution s'explique notamment par les tensions géopolitiques et les grèves chez Lufthansa, qui ont affecté près de 700 000 voyageurs. Hors impact de ces mouvements sociaux, la fréquentation aurait progressé d'environ 1,3%.

En septembre, le trafic de fret à Francfort a augmenté de 2,5%, à 174 773 tonnes, tandis que le nombre de mouvements d'avions a diminué de 3,5%, à 40 539 décollages et atterrissages. Ce repli reflète notamment une chute de 25,2% des vols intérieurs allemands, liée en particulier à la suppression des liaisons vers Brême et Stuttgart.

A l'international, la plupart des aéroports du groupe ont enregistré une croissance de leur fréquentation. Le trafic a bondi de 16,6% à Ljubljana (Slovénie) et de 10,5% à Lima (Pérou). Les 14 aéroports grecs exploités par Fraport ont accueilli 5,7 millions de passagers, en hausse de 4,2%, tandis que les aéroports bulgares de Burgas et Varna ont affiché une progression de 8,6%.

Au Brésil, les aéroports de Fortaleza et Porto Alegre ont enregistré une croissance cumulée de 2,1%. Le trafic total des plateformes brésiliennes du groupe a atteint 1,2 million de passagers, intégrant pour la première fois l'aéroport de Jericoacoara. A l'inverse, la fréquentation de l'aéroport turc d'Antalya a reculé de 1,7%, à 5,1 millions de voyageurs.

Fraport ne fournit pas de nouvelles prévisions de trafic pour les prochains mois dans ce communiqué.

Les analystes restent à l'achat sur le titre

Réagissant à cette publication, DZ Bank et Jefferies confirment leur conseil "achat" sur le titre Fraport, avec des objectifs de cours inchangés de respectivement 90 EUR et 85 EUR.

Les deux bureaux d'études soulignent la bonne dynamique des activités internationales du gestionnaire aéroportuaire, qui contraste avec la reprise toujours modérée du trafic à Francfort.

DZ Bank estime que la diversification internationale de Fraport continue de soutenir sa thèse d'investissement, les participations étrangères compensant progressivement la faiblesse du marché domestique. L'analyste juge les dernières statistiques légèrement positives, mais peu susceptibles d'entraîner des révisions significatives des estimations. Il souligne également l'amélioration du taux de remplissage et de la ponctualité à Francfort, tout en restant attentif au recul du trafic à Antalya.

De son côté, Jefferies considère que le titre reste sous-évalué à long terme, grâce à la réduction attendue des investissements et à la progression des revenus des activités internationales et d'assistance au sol. Le broker souligne néanmoins les difficultés persistantes à Francfort, liées notamment aux prix élevés du carburant et à la hausse des redevances, et met en garde contre un risque baissier sur les estimations du consensus à court terme.

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