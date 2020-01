France-Trente-huit propositions pour favoriser l'emploi des "seniors"

PARIS, 14 janvier (Reuters) - Prévention de l'usure professionnelle, formation pour une retraite "active", développement des dispositifs de retraite progressive figurent parmi les 38 propositions remises mardi au gouvernement pour favoriser l'emploi des seniors. Même si la situation s'est améliorée en France pour les 55-64 ans au cours de ces dernières années, leur taux d'emploi (52,1% en 2018) reste faible par rapport à la moyenne européenne (58,7%) et à celle des pays de l'OCDE (61,4%). "Il y a urgence à agir", souligne dans un communiqué Sophie Bellon, présidente de Sodexo et auteure de ce rapport aux cotés d'Olivier Mériaux et de Jean-Manuel Soussan. Les auteurs définissent cinq axes de réflexion: améliorer la prévention pour éviter l'usure professionnelle, développer les compétences en deuxième partie de carrière ainsi que les mobilités internes, favoriser la transition emploi-retraite et améliorer la perception des seniors en entreprise. S'inspirant de la Finlande, ils invitent également les branches à négocier des accords collectifs permettant à un salarié volontaire de conjuguer baisse de salaire et allègement des responsabilités, en contrepartie du versement de l'indemnité conventionnelle de licenciement. Ils proposent également d'élargir le dispositif de retraite progressive, encore peu utilisé, aux salariés en forfait jours, aux professions libérales et aux agents publics. Commandé par le Premier ministre, Edouard Philippe, dans le cadre de la préparation du projet de loi sur les retraites, ce rapport doit servir de base de base de réflexion à la ministre du Travail, Muriel Pénicaud, qui a reçu dans la matinée les partenaires sociaux pour évoquer ce sujet. Le rapport complet: http://bit.ly/2NmPKkL <^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Le rapport complet: http://bit.ly/2NmPKkL ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^> (Caroline Pailliez, édité par Jean-Michel Belot)