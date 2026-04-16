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Forvia : vers une reprise d'appui sur les 10E ?
information fournie par Zonebourse 16/04/2026 à 16:01

Forvia a buté à plusieurs reprises sur 10,5E depuis le 8 avril alors que le SBF-120 poursuit une hausse funiculaire : le titre reste visiblement plombé et se dirige vers une reprise d'appui sur les 10E ?
Ce niveau correspond à la MM20 et on notera que l'écart par rapport à la MM200 (qui gravite vers 11,7E) est considérable, et il l'est plus encore par rapport à la MM100 (12,35E): un "retour à la moyenne" ne semble pourtant pas d'actualité.

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FORVIA (EX FAURECIA)
10,2850 EUR Euronext Paris +0,34%
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