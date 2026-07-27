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Forvia va créer une usine pour l’assemblage de sièges en Inde
information fournie par Reuters 27/07/2026 à 12:36
Ajoutez Boursorama à vos sources préférées

Forvia SE FRVIA.PA :

* A REMPORTÉ UN PROGRAMME EN INDE QUI CONDUIRA À LA CRÉATION D’UNE NOUVELLE USINE DÉDIÉE À L’ASSEMBLAGE COMPLET DE SIÈGES

* LE DÉMARRAGE DE LA PRODUCTION EST PRÉVU EN 2027

Texte original tinyurl.com/yy4v8sjp Pour plus de détails, cliquez sur FRVIA.PA

(Rédaction de Gdansk)

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