Forvia va créer une usine pour l’assemblage de sièges en Inde

Forvia SE FRVIA.PA :

* A REMPORTÉ UN PROGRAMME EN INDE QUI CONDUIRA À LA CRÉATION D’UNE NOUVELLE USINE DÉDIÉE À L’ASSEMBLAGE COMPLET DE SIÈGES

* LE DÉMARRAGE DE LA PRODUCTION EST PRÉVU EN 2027

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(Rédaction de Gdansk)