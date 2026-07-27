Fibre Excellence : le projet de reprise porté par Matthieu Pigasse écarté par la justice

Matthieu Pigasse, lors du meeting "Printemps du souffle breton", le 25 avril 2026 à Liffré. ( AFP / LOU BENOIST )

Le tribunal de commerce de Toulouse a accordé un sursis au site de Saint-Gaudens jusqu'à fin août pour permettre le dépôt d'une offre de reprise. Le parquet a en revanche requis la liquidation du site de Tarascon.

"Les conditions suspensives n'étant pas levées, l'offre est irrecevable", a déclaré à la sortie du tribunal l'avocat du CSE de Fibre Excellence, Me Christophe Clerc.

Ce dernier n'a pas dévoilé l'identité du chef d'entreprise qui a déposé une lettre d'intention pour la reprise du site de Fibre Excellence à Saint-Gaudens, en Haute-Garonne, excluant celui de Tarascon, dans les Bouches-du-Rhône.

"On prononcerait la liquidation de tous les sites, sauf pour Saint-Gaudens, qui a un sursis si les conditions sont réunies. Il y a un nouvel industriel qui a fait une lettre d'intention qui donne une caution de deux millions d'euros pour gagner du temps. Mais rien n'est fait", a souligné de son côté Sébastien Oustric, représentant CGT des salariés de Saint-Gaudens, à l'issue de l'audience.

La procureure a requis une liquidation partielle, concernant le site de Tarascon (270 emplois), à condition notamment que l'industriel qui a présenté la lettre d'intention dépose bien cette garantie d'ici mercredi 29 juillet, obtenant ainsi un sursis jusqu'à fin août pour présenter une offre de reprise.

300 millions d'euros investis en vain

La proposition de Matthieu Pigasse prévoyait de conserver les 670 salariés du groupe . Le financier subordonnait son offre à " un effort de l'Etat sur trois sujets : le coût de l'électricité, l'approvisionnement en bois ONF et les quotas carbone" , ce que le gouvernement ne lui a pas accordé.

Fibre Excellence, qui possède les deux dernières grandes fabriques de pâte à papier de France, a été placée en redressement judiciaire fin avril .

Après avoir injecté près de 300 millions d'euros dans le groupe, son actionnaire indonésien Jackson Wijaya avait jeté l'éponge au printemps, mettant en avant le manque de rentabilité de l'entreprise et refusant d'investir à nouveau.

Des cadres dirigeants de Fibre Excellence ont un temps travaillé à la constitution d'une offre de reprise, avant de renoncer.

Des salariés, qui craignent la liquidation de l'entreprise, occupent depuis le 21 juillet le site de Saint-Gaudens , dans un territoire où l'emploi est rare, et depuis jeudi celui de Tarascon, a indiqué la CGT à l'AFP.