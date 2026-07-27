Dans la Gironde embrasée, "l'appui essentiel" des agriculteurs pour amener l'eau aux pompiers

Des agriculteurs apportent de l'eau pour aider les pompiers à combattre l'incendie de forêt à Saint-Jean-d'Illac, à l'ouest de Bordeaux, le 27 juillet 2026 ( AFP / Philippe Lopez )

Des convois de tracteurs, pickups et utilitaires remplis d'eau ont sillonné lundi les routes de Gironde pour prêter main-forte aux pompiers en lutte contre le mégafeu, temporairement apaisé.

Sur une départementale déserte entre Audenge et Marcheprime, à 20 km au sud-ouest de Bordeaux, dans ce couloir où l'immense brasier a déferlé soudainement durant le week-end, des fumerolles jaillissent des parcelles brûlées.

"garder la nature comme elle est"

Des tracteurs équipés à l'avant de grilles métalliques pour déboiser, des pickups remorquant des citernes d'eau et des camions de chargement de bois roulent à vive allure pour rejoindre une colonne de véhicules de pompiers.

"On est parti à 4h30 ce matin du Lot-et-Garonne. On cherche à aider. Je suis chasseur et je veux garder la nature comme elle est", explique à l'AFP Christopher Bonnefond, 25 ans, agriculteur et transporteur de bois, venu avec quatre collègues paysans.

Ici, le gigantesque incendie qui sévit depuis six jours est passé sur de jeunes pins hauts de trois mètres, toujours debout et aux aiguilles encore jaunes ou vertes à la cime, avant de se calmer dans la nuit sous une fine pluie.

Pour tenter de noyer le feu qui couve, il faut de l'eau, énormément d'eau. Emmené par les pompiers vers l'une des rares bornes encore pleines, le groupe d'agriculteurs remplit deux cuves habituellement dédiées à l'épandage de lisier, ainsi que des citernes en plastique.

Au total, près de 25.000 litres sont acheminés par leurs deux tracteurs et leurs deux pickups aux couleurs de la Coordination rurale.

Des sapeurs-pompiers de la Brigade de sapeurs-pompiers de Paris ravitaillent leurs véhicules en eau à partir de la cuve du tracteur d'un agriculteur lors d'une intervention à Marcheprime, à l'ouest de Bordeaux, le 26 juillet 2026 ( AFP / ALAIN JOCARD )

"Rien qu'une cuve, c'est trois à quatre fois la capacité d'un camion de pompier. C'est un gain de temps énorme pour eux", sourit fièrement Christopher Bonnefond, debout sur l'une d'elles lors du remplissage.

"Leur appui est vraiment essentiel", apprécie un soldat du feu.

"On voit la fumée, on y va"

La Chambre d'agriculture de Nouvelle-Aquitaine a fait savoir lundi dans un communiqué qu'il n'était "plus nécessaire à ce stade de mobiliser de nouveaux agriculteurs volontaires", après que 500 d'entre eux ont répondu à l'appel qu'elle avait lancé.

"Les agriculteurs sont très mobilisés parce que la générosité fait partie de leur culture", a salué dimanche la préfète de Gironde, Sophie Brocas, soulignant néanmoins que cette aide "doit être organisée" et ne pas relever d'"initiatives individuelles".

Mais pour Théo Hernandez, président des Jeunes Agriculteurs de Gironde, présent depuis vendredi en soutien des pompiers entre le bassin d'Arcachon et Bordeaux, "il faut que la préfète sorte un peu des bureaux. Ça ne peut marcher pas comme ça".

"On voit la fumée, on y va. On a du matériel qui peut transporter 300 mètres cubes, on fait des allers-retours entre le point d'eau et les pompiers... On n'est pas là pour faire le buzz mais pour aider le plus rapidement possible", insiste le viticulteur.