Forvia signe un accord avec GDELS portant sur son site d'Augsbourg

Forvia indique avoir signé un accord avec General Dynamics European Land Systems (GDELS) portant sur la cession de son site d'Augsbourg, en Allemagne, une transaction "préservant l'emploi et soutenant le développement industriel à long terme".

Sous réserve de l'obtention des autorisations réglementaires et de l'achèvement des procédures d'information et de consultation applicables avec les représentants du personnel, l'opération portera sur le transfert du site et d'environ 300 salariés.

Forvia et GDELS ont élaboré un plan commun et complet de montée en compétences sur les neuf prochains mois afin de répondre aux exigences des nouvelles activités de défense, en capitalisant sur des savoir-faire automobiles éprouvés.

La satisfaction des clients demeurant une priorité absolue pendant toute la transition, l'équipementier automobile précise qu'il veillera à la parfaite exécution des programmes en cours et au maintien de partenariats de long terme avec ses clients.

Soutenant l'amélioration du profil financier de Forvia, cette transaction s'inscrit pleinement dans la première phase de son plan IGNITE, qui vise à recentrer les activités du groupe et à renforcer sa compétitivité dans un environnement en transformation.