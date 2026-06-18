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Forvia-Accord en vue de transférer le site d’Augsbourg à GDELS
information fournie par Reuters 18/06/2026 à 08:28

Forvia FRVIA.PA a annoncé jeudi avoir signé un accord avec General Dynamics European Land Systems (GDELS) GD.N , portant sur la cession de son site d’Augsbourg, en Allemagne, et le transfert d'environ 300 salariés, dans le cadre du plan IGNITE de l'équipementier automobile français visant à recentrer ses activités.

Le groupe a précisé dans un communiqué que la satisfaction des clients demeurait une "priorité absolue" pendant toute la période de transition et que ses équipes veilleraient à la "parfaite exécution" des programmes en cours ainsi qu'au maintien de partenariats de long terme avec sa clientèle.

(Rédigé par Elena Smirnova, édité par Augustin Turpin)

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