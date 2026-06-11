Ford va rappeler plus de 548 000 véhicules aux États-Unis en raison d'un problème au niveau de la console centrale

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Ford F.N procède au rappel de 548 463 véhicules Expedition des années 2018 à 2024 aux États-Unis en raison d'un problème au niveau de la console centrale: les passagers risquent d'entrer en contact avec des arêtes vives, ce qui augmente le risque de blessure, a déclaré jeudi l'Agence américaine de sécurité routière (NHTSA).