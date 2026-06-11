Ford va rappeler plus de 548 000 véhicules aux États-Unis en raison d'un défaut de la console centrale

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des précisions et des informations contextuelles à partir du paragraphe 2)

Ford F.N procède au rappel de 548 463 véhicules aux États-Unis en raison d'un problème lié à la console centrale, a annoncé jeudi l'Agence nationale américaine de sécurité routière (NHTSA).

Le problème concerne le chromage de la console, qui peut former des bulles et s'écailler avec le temps, ce qui peut entraîner l'apparition de bords tranchants. Les passagers qui entrent en contact avec ces bords courent un risque accru de blessure, a déclaré l'organisme de réglementation.

Ce rappel, qui concerne certains véhicules Ford Expedition des années 2018 à 2024, pourrait être dû au fait que la garniture chromée de la console centrale a été fabriquée par un fournisseur selon des paramètres ne respectant pas les spécifications de Ford, a déclaré la NHTSA .

Pour y remédier, les concessionnaires inspecteront et remplaceront les consoles centrales si nécessaire, sans frais, selon l'autorité de régulation.