Football: Mbappé perd plusieurs partenaires chinois, accusé d'avoir heurté les sentiments nationaux

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Kylian Mbappé a été lâché par ‌plusieurs entreprises chinoises après la polémique suscitée par ses propos présumés dans une vidéo où l'attaquant ​français semble plaisanter au sujet d'une image le confondant avec l'ancien dirigeant chinois Mao Zedong.

Dans une vidéo apparue en ligne lundi, on entend Kylian Mbappé expliquer que le "mème" - une image ​ou une vidéo, souvent parodique, reprise massivement sur internet - le plus drôle qu'il ait vu de lui-même était celui où son ​visage avait été greffé sur celui d'"un dictateur ⁠chinois".

Les fans ont multiplié les mèmes superposant le visage du Madrilène à ceux de ‌dirigeants militaires et politiques, suggérant son supposé autoritarisme.

Reuters n'a pas été en mesure d'authentifier la vidéo.

Fondateur de la République populaire de Chine, Mao Zedong est ​perçu par nombre de Chinois ‌comme le sauveur de la nation et les plaisanteries à son ⁠sujet sont considérées comme un tabou. Il est mort en 1976.

Dans un communiqué publié sur le réseau social chinois Weibo, Eastroc Beverage, qui utilisait l'image de Kylian Mbappé sur ses ⁠boissons, a déclaré s'opposer ‌fermement à tout "comportement qui heurte les sentiments nationaux".

"À compter de ce jour, ⁠nous mettons fin à toute coopération avec Kylian Mbappé", a ajouté la marque.

Les représentants du champion ‌du monde 2018 n'ont pas répondu dans l'immédiat aux sollicitations de Reuters.

Dans un ⁠entretien accordé le mois dernier à L'Équipe, le Tricolore avait estimé que si ⁠certains aspects de cette ‌tendance relevaient du simple divertissement, les mèmes viraux le présentant en dictateur traduisaient "un manque de ​conscience politique et humaine chez les gens".

Les ‌groupes laitiers Mengniu et Milkground ont eux aussi mis fin à leur partenariat avec l'attaquant français.

Interrogé sur l'affaire, un ​porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères a indiqué que les paroles et actes portant atteinte aux sentiments du peuple chinois "se heurteront naturellement à un rejet commun de ⁠l'ensemble de la société".

La télévision d'État chinoise a suspendu la diffusion de tous les matches et événements impliquant la Liga et Kylian Mbappé. Les publicités dans lesquelles apparaît le joueur ont également été retirées, a rapporté mardi The Paper, un média public chinois.

La Liga et le Real Madrid n'ont pas répondu dans l'immédiat à une demande de commentaire.

(Rédigé par Aadi Nair à ​Bangalore, version française Vincent Daheron)