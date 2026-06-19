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Football-La Nouvelle-Zélande et l'Égypte en quête d'un premier succès au Mondial
information fournie par Reuters 19/06/2026 à 21:43

Après avoir toutes deux frôlé leur première victoire en Coupe du monde en se contentant d'un match nul lors de leur entrée en lice, la Nouvelle-Zélande et l'Égypte se retrouveront dimanche avec une même certitude : la victoire leur ouvrirait grand les portes de la phase à élimination directe.

Après les matches nuls enregistrés par les quatre équipes lors de la première journée, le groupe G reste extrêmement serré. La nécessité de l'emporter est d'autant plus importante pour la Nouvelle-Zélande de Darren Bazeley, rejointe à deux reprises au score par l'Iran et qui devra ensuite affronter la Belgique lors de son dernier match de groupe.

"Quand on mène deux fois dans un match, on repart forcément avec des regrets et en se demandant ce qui aurait pu se passer", a déclaré le sélectionneur après le nul concédé face à l'Iran. "Nous n'avons probablement jamais été aussi près de remporter un match en Coupe du monde, mais nous n'avons pas réussi à franchir ce cap aujourd'hui."

Les Néo-Zélandais avaient déjà fait match nul lors de leurs trois rencontres de groupe lors de leur précédente participation au Mondial en 2010. Ils semblaient cette fois se diriger vers une victoire historique face à l'Iran grâce à un doublé d'Elijah Just. Ils espèrent désormais que l'imposant attaquant Chris Wood fera parler sa puissance physique face aux Égyptiens.

La tâche s'annonce toutefois compliquée contre une équipe qui n'a encaissé que deux buts en dix matches de qualification et qui a tenu la Belgique en échec (1-1) lors de son premier match du tournoi.

Mohamed Salah, auteur de neuf buts pendant les qualifications, devrait de nouveau jouer un rôle majeur pour l'Égypte. Mais le sélectionneur Hossam Hassan souhaite réduire la dépendance de son équipe à l'égard de son ailier vedette.

"Le monde entier attend de voir le visage de l'Égypte en tant qu'équipe respectée, avec tous ses joueurs, y compris Salah. Mais nous ne voulons pas dépendre d'une seule star. Nous voulons nous appuyer sur le collectif et travailler dans le cadre d'un véritable projet", avait déclaré l'entraîneur égyptien avant le début du tournoi.

La volonté du sélectionneur de construire une équipe tournée vers l'avenir recevrait un sérieux coup d'accélérateur en cas de victoire contre la Nouvelle-Zélande, un résultat qui pourrait rapprocher les Égyptiens des huitièmes de finale.

"J'ai dit (au peuple égyptien) que nous devions créer une nouvelle identité pour notre équipe nationale. Nous essayons de travailler sur l'état d'esprit des joueurs, de les préparer et de renforcer leur confiance afin qu'ils prennent conscience qu'ils forment une équipe solide."

(Reportage Philip O'Connor; version française Zakarya Meliani)

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