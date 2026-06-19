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Un prêtre croate critique sévèrement Zlatko Dalić
information fournie par So Foot 19/06/2026 à 23:32

Un prêtre croate critique sévèrement Zlatko Dalić

Un prêtre croate critique sévèrement Zlatko Dalić

Ce que Dieu veut… « Non, ni Dieu ni la Vierge ne soutiennent la Croatie à la Coupe du monde. Nous ne sommes pas une nation élue par le ciel, et le sélectionneur n’est pas un coach de vie – il n’a d’ailleurs pas à l’être. Rendons le sport aux sportifs ». Cette punchline, signée du Père Ante Žderić s’adresse à Zlatko Dalić, sélectionneur de la Croatie. Sur Facebook, ce fervent chrétien avait déclaré que « l’équipe nationale croate incarne les valeurs du peuple croate : la tradition, le patriotisme, la foi, l’unité, l’amour et la fierté. »

Stop à la récupération

Cité par le Courrier international , le quotidien dalmate Slobodna Dalmacija explique qu’Ante Žderić est « une figure intellectuelle atypique de Split : théologien, poète, amateur d’icônes et passionné de sport, [qui] n’en est pas à sa première prise de position à contre-courant ». Pour lui, pas question d’associer le Tout-Puissant avec une équipe de foot , quand bien même elle représenterait son propre pays. « La foi ne mène pas à une victoire en Coupe du monde mais au salut éternel » , insiste-t-il.…

JD pour SOFOOT.com

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