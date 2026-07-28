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Football-La Fifa envisage de céder une part via une entité de $20 mds - source
information fournie par Reuters 28/07/2026 à 17:46
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La Fédération internationale de football (Fifa) envisage de céder une participation minoritaire importante dans une nouvelle entité commerciale évaluée à environ 20 milliards de dollars (17,6 milliards d'euros), a déclaré mardi à Reuters une source proche du dossier.

L'instance dirigeante du football mondial travaille ainsi avec JPMorgan en vue de lever plusieurs milliards de dollars en faisant appel à des investisseurs externes qui prendraient jusqu'à 20% du capital de l'entité, a précisé la source.

Cette dernière a ajouté que l'ancien directeur général de Liberty Media FWONA.O , Greg Maffei, avait participé en tant que conseiller commercial à la création de cette entreprise de la Fifa

La Fifa n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Thrive Eternal, une nouvelle véhicule d'investissement lancée par la société de capital-risque Thrive Capital, devrait être l'un des principaux investisseurs de cette entité, a poursuivi la source.

Thrive Eternal a pris cette année une participation minoritaire dans les Giants de San Francisco, une équipe de baseball américaine.

Ce véhicule a été fondé par Joshua Kushner, le frère de Jared Kushner, gendre du président américain Donald Trump. L'ancien directeur général de Walt Disney DIS.N , Bob Iger, occupe le poste de conseiller de cette entité.

Le Financial Times a le premier à fait état de ce projet de la Fifa.

(Echo Wang, Version française Benoit Van Overstraeten)

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