La raison mignonne derrière le retour d'Aubameyang en Liga

Argument en béton. En conférence de presse ce mardi, Pierre-Emerick Aubameyang est revenu sur son choix de rallier le Deportivo La Corogne lors de ce mercato estival. L’ancien attaquant marseillais a expliqué avoir respecté la volonté de ses grands-parents .

« Avant de venir en Liga la première fois, c’était un rêve de joueur de jouer en Espagne, a pointé le buteur de 37 ans. C’était un objectif, je l’avais promis à mes grands-parents. Donc, revenir, ça me fait plaisir, c’est proche de ma famille. Je pense à mes grands-parents, qui nous ont quittés il y a quelque temps. Je suis très content et très fier de jouer ici. »…

TM pour SOFOOT.com