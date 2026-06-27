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Football/Coupe du monde-Le Cap-Vert défie les pronostics avant son duel face à l'Argentine
information fournie par Reuters 27/06/2026 à 20:07

Le gardien du Cap-Vert, Vozinha, estime que son équipe a démontré qu'elle pouvait rivaliser avec les meilleures du monde grâce à son remarquable parcours qui lui vaut un rendez-vous avec les champions du monde argentins en huitièmes de finale de la Coupe du monde.

Le vice-capitaine de 40 ans a signé vendredi son deuxième match sans encaisser de but face à l’Arabie saoudite, alors que la sélection cap-verdienne a créé la sensation en obtenant un troisième match nul consécutif, synonyme de qualification pour le deuxième tour en tant que deuxième du groupe H, et ce dès sa première participation à une Coupe du monde de football.

Son premier match sans encaisser de but, face à l’Espagne, championne d’Europe en titre, l’a propulsé sous les projecteurs de la presse internationale. Mais Vozinha a toujours tenu à souligner que cette épopée tenait avant tout à un groupe, qui a défié tous les pronostics.

"Nous savons que nous venons d’un petit pays, mais nous savons aussi que nous sommes venus ici pour rivaliser", a-t-il déclaré aux journalistes après le match contre l’Arabie saoudite. "Notre équipe nationale regorge de talents. Beaucoup d’entre vous pensent peut-être que les Cap-Verdiens ne sont pas assez bons, mais nous sommes venus ici pour montrer que nous avons un réel talent et que nous sommes là pour rivaliser."

"Nos joueurs peuvent évoluer n’importe où, que ce soit dans les grandes compétitions ou dans les plus grands championnats", a-t-il encore souligné.

Le Cap-Vert, archipel de dix îles volcaniques comptant environ 500.000 habitants, est la nation la moins peuplée à avoir jamais atteint les phases à élimination directe de la Coupe du monde de football.

"NOUS AVONS UN GRAND COEUR"

Pour Vozinha, il est important pour les petites nations d'avoir une identité bien définie.

"Je pense que nous avons montré la résilience du peuple capverdien", a-t-il déclaré. "Nous avons montré la passion que nous avons pour notre pays, et nous avons également montré que nous sommes ici pour représenter non seulement les joueurs, mais tous les Capverdiens. Nous sommes peut-être petits, mais nous avons un grand coeur, et nous sommes des battants. Nous sommes des battants."

La mère de Vozinha se trouvait à Houston vendredi pour voir son fils jouer pour la deuxième fois dans la compétition, après une intervention des États-Unis pour faciliter son entrée sur le territoire.

Le Cap-Vert retrouvera Miami vendredi pour son match en seizièmes de finale contre l’Argentine, avec l’ambition de prolonger son invincibilité, qui s’étend désormais à six matches.

"Je ne pense pas qu’aucun d’entre nous ait vraiment imaginé que cela puisse arriver, même si nous savions que nous avions beaucoup de qualités", a reconnu Vozinha.

"Cette qualification pour le tour suivant est une immense satisfaction pour nous. Pour tout joueur, affronter l’Argentine et Lionel Messi est un rêve", a-t-il ajouté.

Malgré ses exploits en Coupe du monde, Vozinha est toujours sans club depuis l’expiration de son contrat avec Chaves, pensionnaire de la deuxième division portugaise, à l’issue de la saison dernière.

"Je suis actuellement libre de tout contrat. J'espère que quelque chose se présentera bientôt", a conclu le gardien capverdien.

(Reportage Nick Mulvenney à Miami; version française Zakarya Meliani)

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