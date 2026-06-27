De l'Allemagne au Danemark, des records de températures historiques en Europe

Deux garçons effectuent un salto arrière dans un canal à La Haye, le 26 juin 2026 ( AFP / Lina SELG )

Une grande partie de l'Europe, de la France aux Balkans, a affronté samedi une nouvelle journée suffocante, avec des records de température absolus battus de l'Allemagne au Danemark, mettant à rude épreuve les systèmes de santé.

La vague de chaleur se déplaçant vers le nord-est du continent, l'alerte maximale est aussi à l'ordre du jour en Suisse, Allemagne, Autriche ou encore en Hongrie.

Au moins 193 millions d'habitants en Europe, dont 75 millions en Allemagne, ont connu des températures supérieures à 35°C à un moment de la journée samedi, selon les calculs de l'AFP, en hausse par rapport à vendredi.

Des pigeons s'abreuvent à une fontaine à Belgrade, le 26 juin 2026, alors que la Serbie traverse une vague de chaleur ( AFP / OLIVER BUNIC )

Et les records historiques se sont accumulés: le Danemark n'a jamais eu aussi chaud depuis la création des relevés météo en 1874, avec une température montant jusqu'à 37°C.

La République tchèque a enregistré son record absolu de température à 40,6°C. L'Allemagne a aussi battu samedi un nouveau record, avec 41,5°C.

Les services de secours sont de plus en plus surchargés dans des villes comme Cologne. "Après dix jours consécutifs de chaleur extrême et sans rafraîchissement nocturne notable, la situation est grave", a constaté l’administration de la ville.

Rien que sur les dernières 24 heures, sept personnes ont été retrouvées inconscientes dans leurs logements, principalement sous les toits.

Des touristes se rafraîchissent à une fontaine publique à Venise, lors d'un épisode de canicule en Europe, le 27 juin 2026 ( AFP / Stefano RELLANDINI )

A travers l'Europe, tous les moyens sont bons pour gagner quelques degrés: se réfugier dans une église, dormir dans sa cave ou en bord de rivière, se rafraîchir sous une fontaine, ou encore, à l'instar de la Française Nathalie, passer "quelques heures à Picard", l'enseigne spécialisée dans les produits surgelés.

Même la semaine de la mode masculine de Paris, qui s'achève dimanche, est touchée par la canicule, avec une polémique autour d'une gigantesque vague artificielle au défilé Louis Vuitton. De nombreux internautes ont dénoncé le gaspillage d'eau. Mais LVMH, propriétaire de Louis Vuitton, a assuré que l'eau serait "réinjectée dans le réseau d'assainissement".

Pendant ce temps, si la Pride de Munich a été maintenue, Paris est privée de Marche des fiertés LGBT+. Et l'annulation du festival de musique Solidays, qui devait s'y dérouler jusqu'à dimanche, va priver l'association organisatrice Solidarité Sida de 3 millions d'euros pour mener des programmes de lutte contre la maladie.

Des personnes se rafraîchissent au bord du canal Dortmund-Ems à Dortmund, dans l'ouest de l'Allemagne, le 26 juin 2026, lors d'un épisode de canicule en Europe ( AFP / Ina FASSBENDER )

Bond des appels d'urgence

En Allemagne, Hambourg ne verra pas non plus se tenir son semi-marathon, tandis que le parcours cycliste et la course de l'Ironman de Francfort ont été raccourcis.

La prestigieuse philharmonie de Berlin assouplit pour sa part son code vestimentaire en raison des 41°C attendus dans la journée: les hommes peuvent tomber la veste et auront le droit de retrousser leurs manches.

En Hongrie, l'armée a été mobilisée pour distribuer des milliers de bouteilles d'eau lors d'évènements publics organisés dans des petites villes du pays.

Dans plusieurs pays, le phénomène climatique et son cortège de pollution ont mis les systèmes de santé sous tension. En région parisienne, les appels aux services d'aide médicale d'urgence ont bondi de 80% sur la semaine écoulée.

La ministre de la Santé, Stéphanie Rist visite un centre d'hébergement d'urgence à Paris, le 26 juin 2026 lors d'un épisode de canicule en France ( AFP / Ludovic MARIN )

Samedi matin, l'adjoint au maire de Paris en charge de la santé, Antoine Alibert, a indiqué que les hôpitaux parisiens étaient soumis "à une saturation exceptionnelle" et inédite.

Elle se lit très concrètement dans "les brancards qui s'accumulent dans les couloirs", a dit l'élu, ajoutant: "On est en plein dans une crise sanitaire. C'est un phénomène de canicule exceptionnel et extrême" aggravé par un "pic de pollution à l'ozone".

Les deux funérariums de Paris sont complets depuis samedi matin.

Les autorités ont fait état de plus de 200 morts en Espagne et d'autres dans le reste de l'Europe: des personnes âgées, des malades chroniques, des enfants, des adolescents, des personnes à la rue. La chaleur tue, par noyade, hyperthermie, crise cardiaque...

Reflux en France, "nuits tropicales" en Roumanie

L'Organisation météorologique mondiale (OMM) a jugé "possible" vendredi que cette vague de chaleur soit un phénomène inédit par son ampleur, même s'il est encore prématuré de l'affirmer.

Les canicules à répétition sont un marqueur sans équivoque du changement climatique, causé principalement par la combustion d'énergies fossiles par les humains.

La centrale nucléaire de Beznau, en Suisse, le 9 juillet 2019 ( AFP / Fabrice COFFRINI )

Ses effets sont innombrables: mise à l'arrêt de centrales nucléaires, comme à B8G77T3 en Suisse; lagunes en surchauffe dans le delta du Pô dans le nord-est de l'Italie, fonte très rapide du Glacier du Rhône en Suisse...

Le reflux se précise néanmoins en France, avec la fin attendue dimanche soir des vigilances maximales et une entrée "d'air plus frais" par l'ouest et le nord-ouest. En Allemagne, "un répit" est aussi prévu à partir de lundi, avec des températures inférieures à 30°C.

Dans l'est du continent, la Roumanie se prépare à émettre des alertes rouges à partir de lundi sur presque l'intégralité de son territoire, le service météorologique national prévoyant des "températures extrêmes" et des "nuits tropicales" jusqu'au 1er juillet.

La Moldavie voisine va interdire la circulation des véhicules dépassant 12 tonnes entre 10H00 et 20H00 sur les routes nationales entre le 28 juin et le 1er juillet.